Το μήνυμα της EuroLeague για τον τραυματισμό του Παπαγιάννη: «Καρδιά πολεμιστή, είμαστε όλοι μαζί σου»

Η EuroLeague έστειλε το δικό της μήνυμα στήριξης στον Γιώργο Παπαγιάννη, μετά τον τραυματισμό του στην αναμέτρηση της Εφές με τον Παναθηναϊκό.

Ο Γιώργος Παπαγιάννης ήταν ο μεγάλος άτυχος στην αναμέτρηση της Εφές με τον Παναθηναϊκό για την 5η αγωνιστική της EuroLeague. Ο Έλληνας ψηλός τραυματίστηκε έπεσε με όλο το βάρος στο πόδι του, μετά από προσπάθειά του για κάρφωμα στα μέσα της 2ης περιόδου.

Με το πόδι του και συγκεκριμένα το γόνατό του να κάνει μια υπερέκταση και τον ίδιο να αποχωρεί από την αναμέτρηση με φορείο, την ώρα που οι παίκτες του Παναθηναϊκού προσπαθούσαν να ξεπεράσουν το σοκ.

Η EuroLeague έστειλε το δικό της μήνυμα προς τον ψηλό του Παναθηναϊκού, με ποστάρισμά της στα social media. «Καρδιά πολεμιστή, είμαστε όλοι μαζί σου» έγραψε στο twitter ο επίσημος λογαριασμός της διοργάνωσης.

Το ποστ της EuroLeague για Παπαγιάννη