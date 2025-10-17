Η καμπάνια που ετοίμασε η Αναντολού Εφές για την προστασία των γυναικών από τον καρκίνο του μαστού και το ιδιαίτερο τζάμπολ πριν την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR συνέχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στη EuroLeague, επικρατώντας της Βιλερμπάν και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 3-1. Πλέον η ομάδα του Άταμαν είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει την Αναντολού Εφές (17/10, 20:30, live Gazzetta) στην Κωνσταντινούπολη και επιδιώκει να κάνει το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα».

Το αποψινό παιχνίδι είναι ιδιαίτερα σημαντικό και συμβολικό για την τουρκική ομάδα για πολλούς λόγους. Αρχικά, αντιμετωπίζει τον αντίπαλο που την έβγαλε εκτός Final Four μετά από την περσινή σειρά απέναντι στο τριφύλλι στα play offs.

Το σημαντικότερο είναι ότι συμπληρώνονται 12 χρόνια από την συνεργασία της Εφές με το Anadolu Health Center Hospital με σκοπό την έγκυρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού και γι΄ αυτόν τον λόγο έχουν διοργανωθεί μία σειρά από events. Σε όλους τους θεατές έχουν μοιραστεί ροζ σημαιάκια για την ειδική αυτή περίσταση. Οι παίκτες μάλιστα, βγήκαν κρατώντας ένα πανό, ενώ το τζάμπολ της αναμέτρησης θα το κάνει η ηθοποιός, Birce Akalay με μία ροζ μπάλα ειδική για την περίσταση.