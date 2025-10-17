Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με την Εφές (20:30) και θέλει να κλείσει με νίκη τη διαβολοβδομάδα της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR συνέχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στη EuroLeague, επικρατώντας της Βιλερμπάν και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 3-1. Πλέον η ομάδα του Άταμαν έχει το απόψε το ματς με την Αναντολού Εφές (17/10, 20:30, live Gazzetta) στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Εργκίν Άταμαν μίλησε για την αναμέτρηση και μεταξύ άλλων τόνισε: «Σεβόμαστε την Εφές, δεν υπάρχει εύκολο ματς». Από την πλευρά του ο Γκράντ είπε: «Σκληρή ομάδα η Εφές, δεν θέλουμε να κάνουμε άλλες ήττες στην έδρα μας».



Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στο 3-1 στη βαθμολογία, ενώ οι Τούρκοι είναι στο 2-2 και προέρχονται από διπλό στο ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό. Για την ελληνική ομάδα εκτός παραμένουν οι Λεσόρ και Σαμοντούροφ. Για το σύνολο του Κοκόσκοφ δεν θα μπορέσε να αγωνιστεί λόγω του τραυματισμού του ο Βενσάν Πουαριέ.

Tο πρόγραμμα:

20:00 Ερυθρός Αστέρας - Ρεάλ Μαδρίτης

20:30 Μονακό - Βαλένθια

20:30 Αναντολού Εφές - Παναθηναϊκός AKTOR

21:00 Βιλερμπάν - Βίρτους Μπολόνια

21:45 Παρί - Χάποελ Τελ Αβίβ

21:45 Μπασκόνια - Παρτιζάν