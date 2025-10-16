Μακάμπι - Ολυμπιακός: Χολ σε τρόμερό κάρφωμα
Ο Ντόντα Χολ απογειώθηκε στο τρίτο δεκάλεπτο του Μακάμπι - Ολυμπιακός, με ένα τρομερό κάρφωμα!
Ένα απίθανο κάρφωμα πραγματοποίησε στο τρίτο δεκάλεπτο του Μακάμπι - Ολυμπιακός ο Ντόντα Χολ.
Ο Αμερικανός έπαιξε καταπληκτικό το πικ εν ρολ με τον Ντόρσεϊ, υποδέχθηκε ιδανικά τη μπάλα και κάρφωσε με δύναμη, ξεσηκώνοντας το κοινό.
Το εντυπωσιακό κάρφωμα του Ντόντα Χολ:
DONTA HALL STRIKES AGAIN! 😤
Huge dunk over Lonnie to cut the lead to 2! 💪#MotorolaMagicMoment @Moto | @Olympiacos_BC pic.twitter.com/iRdWUppvko— EuroLeague (@EuroLeague) October 16, 2025
