Μαυροδόντης στο Gazz Floor by Novibet: «Παίζουν με Πανιώνιο Φουρνιέ και Γουόκαπ, δεν πιέζει τους τραυματίες ο Ολυμπιακός»
Ο Ολυμπιακός θα δει σύντομα τους τραυματίες του να επιστρέφουν στη δράση, όπως ανέφερε ο συντάκτης του Gazzetta, Αχιλλέας Μαυροδόντης στο Gazz Floor by Novibet.
Gazz Floor powered by Novibet: Το αντίδοτο του Ολυμπιακού, Παναθηναϊκός για 2/2 και... Παπαπέτρου!
Όπως ανέφερε ο ρεπόρτερ Ολυμπιακού του Gazzetta, στο παιχνίδι απέναντι στον Πανιώνιο (19/10) θα παίξουν οι Εβάν Φουρνιέ και Τόμας Γουόκαπ, ενώ τόνισε πως οι άνθρωποι της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ δεν πιέζουν γενικά τους τραυματίες να επιστρέψουν πριν από το προβλεπόμενο διάστημα.
Το σχετικό απόσπασμα στο 45:24 του Gazz Floor by Novibet:
