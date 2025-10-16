Μαυροδόντης στο Gazz Floor by Novibet: «Παίζουν με Πανιώνιο Φουρνιέ και Γουόκαπ, δεν πιέζει τους τραυματίες ο Ολυμπιακός»

Στο Gazz Floor by Novibet της Πέμπτης (16/10) Ο Αχιλλέας Μαυροδόντης αναφέρθηκε στους τραυματίες του Ολυμπιακού, τονίζοντας ότι οι Εβάν Φουρνιέ και Τόμας Γουόκαπ επιστρέφουν στη δράση στο ματς με τον Πανιώνιο, ενώ παραθέτει και την «πολιτική» της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα σχετικά με τις επιστροφές των τραυματιών.

Ο Ολυμπιακός θα δει σύντομα τους τραυματίες του να επιστρέφουν στη δράση, όπως ανέφερε ο συντάκτης του Gazzetta, Αχιλλέας Μαυροδόντης στο Gazz Floor by Novibet.

Όπως ανέφερε ο ρεπόρτερ Ολυμπιακού του Gazzetta, στο παιχνίδι απέναντι στον Πανιώνιο (19/10) θα παίξουν οι Εβάν Φουρνιέ και Τόμας Γουόκαπ, ενώ τόνισε πως οι άνθρωποι της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ δεν πιέζουν γενικά τους τραυματίες να επιστρέψουν πριν από το προβλεπόμενο διάστημα.

Το σχετικό απόσπασμα στο 45:24 του Gazz Floor by Novibet:

     

