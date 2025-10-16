Ο Οστόγια Μιχαΐλοβιτς, πρόεδρος της Παρτίζαν, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι πέρυσι είχε έρθει σε επαφή με τον Ματίας Λεσόρ αλλά εκείνος αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό.

Ο Οστόγια Μιχαΐλοβιτς, πρόεδρος της Παρτίζαν Βελιγραδίου, σε μία πρόσφατη συνέντευξή του στη Mozzart Sport, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον Ματίας Λεσόρ. Ο Γάλλος σέντερ είχε περάσει από την ομάδα του προτού πάει στον Παναθηναϊκό.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, πέρυσι είχε έρθει σε επαφή μαζί του ώστε να του προσφέρει συμβόλαιο και να γυρίσει στη Σερβία, ωστόσο ο Λεσόρ επέλεξε να συνεχίσει στο «τριφύλλι».

«Λοιπόν, ο Λεσόρ επέμεινε στο συμβόλαιό του πέρυσι, το οποίο ο Παναθηναϊκός επέκτεινε μετά τον τραυματισμό του. Έτσι έγινε, μιλήσαμε μαζί του και απλώς αποφάσισε εκείνη τη στιγμή να μείνει στον Παναθηναϊκό και αυτό είναι όλο. Δεν είναι μυστικό. Μιλήσαμε μαζί του, πήρε μια τέτοια απόφαση, αλλά είμαι πραγματικά ευγνώμων στον Λεσόρ. Βοηθήσαμε πραγματικά τον Λεσόρ και ο Λεσόρ μας βοήθησε.

Προήλθε από τη δεύτερη κατηγορία της διοργάνωσης και μεγάλωσε με την Παρτιζάν όσον αφορά την ποιότητά του… Έγινε ο παίκτης που είναι σήμερα. Αλλά επίσης το ανταπέδωσε, έδωσε πολύ ιδρώτα με τη φανέλα της Παρτιζάν. Και όλοι αγαπάμε πραγματικά τον Λεσόρ, είναι ακόμα μέλος της οικογένειάς μας».