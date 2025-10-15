Κάτας: «Το παιχνίδι του Ολυμπιακού μοιάζει με της Μπαρτσελόνα»

Ο Όντεντ Κάτας μίλησε για το δύσκολο παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό και την προσέγγιση που θα έχει η ομάδα του ώστε να διεκδικήσει τη νίκη (16/10, 22:00).

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στο Βελιγράδι για το παιχνίδι κόντρα στη Μακάμπι (16/10, 22:00) για την 5η αγωνιστική της EuroLeague, και ο προπονητής της ισραηλινής ομάδας, Όντεντ Κάτας, μίλησε για το επερχόμενο ματς.

Στις δηλώσεις του, ο Κάτας αναφέρθηκε στη δυσκολία του παιχνιδιού και στους τρόπους με τους οποίους θα προσπαθήσει η ομάδα του να περιορίσει τους «ερυθρόλευκους». Μίλησε για τον ρυθμό με τον οποίο αρέσκεται να παίζει η ομάδα του Μπαρτζώκα, την κυριαρχία του Νίκολα Μιλουτίνοφ κάτω από τη μπασκέτα, αλλά και τον αναγκαίο περιορισμό του Βεζένκοφ.

Είπε επίσης ότι το στυλ παιχνιδιού του Ολυμπιακού είναι αρκετά κοντά σε εκείνο της Μπαρτσελόνα, κάτι για το οποίο θα είναι προετοιμασμένος.

Την προηγούμενη αγωνιστική, η Μακάμπι ηττήθηκε από τους Ισπανούς (92-71) εντός έδρας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κάτας:

«Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που μοιάζει με την Μπαρτσελόνα, αλλά και διαφέρει από αυτή. Ο τρόπος που προσπαθούν να δημιουργήσουν πλεονέκτημα είναι αρκετά παρόμοιος με αυτόν της Μπαρτσελόνα, αλλά ο ρυθμός τους είναι διαφορετικός.

Έχουν τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος είναι πολύ ψηλός και κυρίαρχος, και θα πρέπει να ξέρουμε πώς να προστατευτούμε σωστά από εκείνον. Κρίσιμο θα είναι και το πως θα αντιμετωπίσουμε τον Βεζένκοφ. Δημιουργεί πολύ χώρο για τους συμπαίκτες του με τον τρόπο που κινείται και πρέπει να ξέρουμε πώς να αντιδράσουμε.

Στο πρώτο ημίχρονο η Μπαρτσελόνα μας εξέπληξε. Δεν περιμέναμε να ανοίξουν το παιχνίδι έτσι. Μας άφησαν άναυδους και ήταν μια όχι και τόσο ευχάριστη εμπειρία. Στο δεύτερο ημίχρονο ανταποκριθήκαμε καλά και θα πρέπει να συνεχίσουμε έτσι και κόντρα στον Ολυμπιακό. Θα πρέπει να είμαστε πιο επιθετικοί και να είμαστε προετοιμασμένοι για την ένταση του παιχνιδιού.»