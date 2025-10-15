Η νέα φανέλα του Παναθηναϊκού είναι πλέον διαθέσιμη και διαφημίστηκε σε ολόκληρο το γήπεδο. Δείτε το βίντεο του Gazzetta.

Η νέες φανέλες του Παναθηναϊκού AKTOR έχουν εντυπωσιάσει τους φιλάθλους του «τριφυλλιού», με την πρώτη εμφάνιση να είναι σχεδόν όλη πράσινη και κάποιες χρυσές λεπτομέρειες να αναδεικνύουν συγκεκριμένα σημεία της.

Από απόψε, Τετάρτη 15/10, όσοι ενδιαφέρονται θα έχουν την ευκαιρία να προμηθευτούν τις νέες φανέλες για τη σεζόν 2025-26, καθώς θα βγουν στην κυκλοφορία στον αγώνα με αντίπαλο τη Βιλερμπάν, για την τέταρτη αγωνιστική της Euroleague (το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 21:15).

Η νέα εμφάνιση των «πράσινων» παρουσίαστηκε και στο TELEKOM CENTER Athens κι... έπαιξε σε όλα τα cubes του γηπέδου κάνοντας το απαραίτητο promo.

Δείτε το video του Gazzetta