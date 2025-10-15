Ντουμπάι BC: Το τρομερό βίντεο για την επέκταση του συμβολαίου με τον Γκόλεματς
Η Ντουμπάι BC πραγματοποιεί την παρθενική της συμμετοχή στην Euroleague και η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής έχει παρουσιάσει ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρόσωπο, έχοντας στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές από δύο ήττες αλλά και δύο νίκες κόντρα στην Παρτίζαν Βελιγραδίου και την πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε.
Μέσα από ένα τρομερό βίντεο μάλιστα, έγινε γνωστό ότι ο προπονητής της ομάδας, Γιούριτσα Γκόλεματς θα παραμείνει στον πάγκο μέχρι και το 2028. Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα από το Ντουμπάι παρουσίασε ένα βίντεο όπου παίκτες και προπονητής πανηγυρίζουν στα αποδυτήρια και κάποιος από την ομάδα γνωστοποιεί στους παίκτες ότι ο κόουτς υπέγραψε επέκταση του συμβολαίου για τα επόμενα τρία χρόνια, κάτι το οποίο προκάλεσε ακόμα μεγαλύτερα πανηγύρια.
Two more years of belief. Two more years of building. Coach Jurica is staying till 2028! 📝🔥 pic.twitter.com/BbqVrPDfdw— Dubai Basketball (@dubaibasket) October 15, 2025
