Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν: Πού θα δείτε τις αναμετρήσεις της Euroleague
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε (15/10) στην Telecom Athens Center τη Βιλερμπάν, για την 4η αγωνιστική της φετινής Euroleague, τζάμπολ στις 21:15 σε απευθείας μετάδοση από το Novasports Prime.
Έπειτα, στις 21:30 η Βίρτους Μπολόνια υποδέχεται τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη (Novasports 5), ενώ στις 21:45 η Παρί αντιμετωπίζει την Μπασκόνια (Novasports Start).
Τέλος, στις 21:45 στη Μαδρίτη, η Ρεάλ περιμένει την Παρτίζαν (Novasports 2).
Oι μεταδόσεις της ημέρας
- Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν (21:15, Novasports Prime)
- Βίρτους Μπολόνια - Μονακό (21:30, Novasports 5)
- Παρί - Μπασκόνια (21:45, Novasports Start)
- Ρεάλ Μαδρίτης - Παρτίζαν (21:45, Novasports 2)
