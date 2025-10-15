Δείτε τις ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών (15/10) αναμετρήσεων της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε (15/10) στην Telecom Athens Center τη Βιλερμπάν, για την 4η αγωνιστική της φετινής Euroleague, τζάμπολ στις 21:15 σε απευθείας μετάδοση από το Novasports Prime.

Έπειτα, στις 21:30 η Βίρτους Μπολόνια υποδέχεται τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη (Novasports 5), ενώ στις 21:45 η Παρί αντιμετωπίζει την Μπασκόνια (Novasports Start).

Τέλος, στις 21:45 στη Μαδρίτη, η Ρεάλ περιμένει την Παρτίζαν (Novasports 2).

Oι μεταδόσεις της ημέρας