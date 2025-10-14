Κοκόσκοφ: «Κρατήσαμε τον Ολυμπιακό στους 27 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο»

Ο Ιγκόρ Κοκόσκοφ στάθηκε στην άμυνα της ομάδας του στο δεύτερο ημίχρονο κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να πάρει το τρίτο του ροζ φύλλο αγώνα στη Εuroleague κόντρα στην Εφές, αλλά ο Αϊζάια Κορντινιέ με πέντε σερί πόντους στο τελευταίο 1,5 λεπτό έδωσε τη νίκη στους Τούρκους με 82-78.

Ο Ιγκόρ Κοκόσκοφ μίλησε στη NOVA μετά το τέλος της αναμέτρησης και στάθηκε στην άμυνα της ομάδας του στο δεύτερο ημίχρονο κόντρα σε ένα ποιοτικό σύνολο.

«Κρατήσαμε τον Ολυμπιακό, που είναι ταλαντούχα και καλή ομάδα στην επίθεση, στους 27 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο. Η άμυνα ήταν ομαδική δουλειά. Δεν θα έλεγα έναν παίκτη. Όλοι έκαναν ό,τι έπρεπε και είχαν συνεισφορά. Ομαδική προσπάθεια και ομαδική νίκη», ήταν τα λόγια του.