Ο Ιμπραήμ Κουτλουάι άσκησε σκληρή κρητική στον Γιώργο Παπαγιάννη.

Ο Γιώργος Παπαγιάννης δεν έχει κάνει ιδανικό μήνα με την Αναντόλου Έφες, κάτι που σχολίασε και μάλιστα με πολύ σκληρά λόγια ο Ιμπραήμ Κουτλουάι.

Ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού και θρύλος του τουρκικού μπάσκετ, στο πλαίσιο του podcast «Sokrates», μίλησε για τον Γιώργο Παπαγιάννη, χρησιμοποιώντας, όπως είπαμε, πολύ σκληρή γλώσσα αναφορικά με την απόδοση του διεθνούς σέντερ.

«Δεν μπορώ να καταλάβω τον Παπαγιάννη. Είναι σαν χαρτί, δεν παίρνει ριμπάουντ... Περιμένεις να κάνει καμία τάπα σε δύο ματς ή να βάλει κανένα τρίποντο...», ήταν τα λόγια του Ιμπραήμ Κουτλουάι για τον Γιώργο Παπαγιάννη.