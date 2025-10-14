EuroLeague: Κεκλεισμένων των θυρών η αναμέτρηση της Βαλένθια με τη Χάποελ Τελ Αβίβ
Η Βαλένθια γνωστοποίησε με επίσημη ανακοίνωση ότι ο αυριανός αγώνας (15/10) της EuroLeague απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ στη «Roig Arena» θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, έπειτα από εισήγηση των αρχών ασφαλείας.
Όπως αναφέρει ο ισπανικός σύλλογος, εξαντλήθηκαν όλες οι δυνατές επιλογές ώστε οι κάτοχοι διαρκείας να μπορέσουν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι από κοντά. Ωστόσο, οι κίνδυνοι που εξακολουθούν να υπάρχουν και οι επίσημες συστάσεις από την αστυνομία και την κυβέρνηση ανάγκασαν τη Βαλένθια να προτάξει την ασφάλεια των φιλάθλων και του προσωπικού της.
«Κατανοούμε ότι σε αυτή τη συγκυρία καμία απόφαση δεν μπορεί να ικανοποιήσει τους πάντες, όμως θεωρούμε πως η ασφάλεια ολόκληρης της οικογένειας Taronja πρέπει να είναι πάνω απ’ όλα», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, τονίζοντας πως επελέγη «η λιγότερο κακή λύση».
Cas 👉 📰 Comunicado oficial: Partido ante Hapoel IBI Tel Aviv— Valencia Basket Club (@valenciabasket) October 14, 2025
Valencia Basket ha apurado todas las opciones posibles para que sus abonados no tengan que perderse el partido de EuroLeague de mañana en el Roig Arena. Pero ante el riesgo existente y las recomendaciones de las… pic.twitter.com/G674hJj9bi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.