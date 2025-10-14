Η Βαλένθια ανακοίνωσε πως η αναμέτρηση με τη Χάποελ Τελ Αβίβ θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών για λόγους ασφαλείας.

Η Βαλένθια γνωστοποίησε με επίσημη ανακοίνωση ότι ο αυριανός αγώνας (15/10) της EuroLeague απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ στη «Roig Arena» θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, έπειτα από εισήγηση των αρχών ασφαλείας.

Όπως αναφέρει ο ισπανικός σύλλογος, εξαντλήθηκαν όλες οι δυνατές επιλογές ώστε οι κάτοχοι διαρκείας να μπορέσουν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι από κοντά. Ωστόσο, οι κίνδυνοι που εξακολουθούν να υπάρχουν και οι επίσημες συστάσεις από την αστυνομία και την κυβέρνηση ανάγκασαν τη Βαλένθια να προτάξει την ασφάλεια των φιλάθλων και του προσωπικού της.

«Κατανοούμε ότι σε αυτή τη συγκυρία καμία απόφαση δεν μπορεί να ικανοποιήσει τους πάντες, όμως θεωρούμε πως η ασφάλεια ολόκληρης της οικογένειας Taronja πρέπει να είναι πάνω απ’ όλα», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, τονίζοντας πως επελέγη «η λιγότερο κακή λύση».