Χωρίς τους Εβάν Φουρνιέ και Σακίλ ΜακΚίσικ αναμένεται να αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός την Αναντολού Εφές (14/10, 21:15).

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Αναντολού Εφές στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της Euroleague, η οποία συνδυάζεται με την έναρξη της δεύτερης «διαβολοβδομάδας» της σεζόν, απόψε Τρίτη (14/10, 21:15).

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναμένεται να μην έχει στη διάθεσή του για ένα ακόμη παιχνίδι τόσο τον Εβάν Φουρνιέ όσο και τον Σακίλ ΜακΚίσικ, οι οποίοι ήταν απόντες και από το ντέρμπι της Stoiximan GBL κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Οι δύο παίκτες αναμένεται να ακολουθήσουν την αποστολή των «ερυθρόλευκων» στο Βελιγράδι και τον αγώνα με αντίπαλο τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (16/10, 22:00), με τον Ολυμπιακό να ελπίζει ότι τουλάχιστον ένας από τους δύο θα είναι σε θέση να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Υπενθυμίζουμε ότι εκτός είναι επίσης ο Τόμας Γουόκαπ και ο Κίναν Έβανς όπως και ο Μουσταφά Φαλ.