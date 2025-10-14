Ολυμπιακός: Με ψυχολογία από το ντέρμπι για την 3η νίκη στην Euroleague
Δύο 24ωρα μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού στο μεγάλο ντέρμπι της Stoiximan GBL και ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αναντολού Εφές με στόχο να συνεχίσει το νικηφόρο του σερί και στην Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν 2-1 ρεκόρ μετά τα τρία πρώτα ματς, έχοντας ως τελευταία ευρωπαϊκή εικόνα την εύκολη επικράτηση απέναντι στην Ντουμπάι στο ΣΕΦ.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν ξέρει αν θα έχει έτοιμους και διαθέσιμους τους Εβάν Φουρνιέ και Τόμας Γουόκαπ, οι οποίοι και έλειψαν από τα δύο τελευταία ματς του Ολυμπιακού: «Θα περιμένουμε να γυρίσει ο Τόμας και ο Φουρνιέ. Οι πρόεδροι είναι ανοικτοί και οτιδήποτε προκύψει από την αγορά ή τους ζητήσω εγώ, να το σκεφτούν πολύ σοβαρά» ήταν η χαρακτηριστική του ατάκα την παραμονή του αγώνα με την Εφές.
Στον αντίποδα η Εφές μετράει μία νίκη στα τρία πρώτα ματς της Euroleague ενώ η τελευταία της νίκη στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας σημειώθηκε στις 19 Μαΐου με 74-77. Το τζάμπολ του αγώνα θα δοθεί στις 21:15 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports 4.
Η βαθμολογία
- Ζάλγκιρις 3-0
- Μονακό 2-1
- Ρεάλ Μαδρίτης 2-1
- Ολυμπιακός 2-1
- Χάποελ Τελ Αβίβ 2-1
- Βαλένθια 2-1
- Παναθηναϊκός AKTOR 2-1
- Παρί 2-1
- Μπαρτσελόνα 2-1
- Παρτίζαν 2-1
- Φενέρμπαχτσε 1-2
- Αρμάνι Μιλάνο 1-2
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-2
- Αναντολού Εφές 1-2
- Βιλερμπάν 1-2
- Ερυθρός Αστέρας 1-2
- Βίρτους Μπολόνια 1-2
- Μπάγερν 1-2
- Ντουμπάι BC 1-2
- Μπασκόνια 0-3
Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής
Τρίτη 14/10
- Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα 20:00
- Φενέρμπαχτσε - Ντουμπάι BC 20:45
- Ερυθρός Αστέρας - Ζάλγκιρις 21:00
- Ολυμπιακός - Αναντολού Εφές 21:15
- Μπάγερν Μονάχου - Αρμάνι Μιλάνο 21:30
Τετάρτη 15/10
- Παναθηναϊκός AKTOR - Βιλερμπάν 21:15
- Βίρτους Μπολόνια - Μονακό 21:30
- Βαλένθια - Χάποελ Τελ Αβίβ 21:30
- Ρεάλ Μαδρίτης - Παρτίζαν 21:45
- Παρί - Μπασκόνια 21:45
