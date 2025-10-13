Οσμάνι: «Αν μείνουμε πιστοί στο πλάνο μας θα φύγουμε με τη νίκη από το ΣΕΦ»

Ο Ερτσάν Οσμάνι μίλησε για την αναμέτρηση του ΣΕΦ και την προσπάθεια που θα κάνει η Αναντολού Εφές να φύγει με το «διπλό» από το Φάληρο.

Ο Τούρκος φόργουορντ έχει ξεκινήσει πολύ καλά τη σεζόν καθώς ύστερα από τα τρία πρώτα ματς της Euroleague όπου η Εφές νίκησε τη Μακάμπι αλλά ηττήθηκε από τη Χάποελ και την Παρτίζαν, μέτρησε κατά μέσο όρο 16.3 πόντους, 5.3 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ με 63% στα δίποντα, 27% στα τρίποντα και 77% στις βολές.

«Μπαίνουμε σε μια ακόμη εβδομάδα με διπλή αγωνιστική στην Euroleague έχοντας μια δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στον Ολυμπιακό. Δυστυχώς, χάσαμε τους δύο τελευταίους αγώνες μας στην Euroleague. Σύμφωνα με τους στόχους μας, θέλουμε να τερματίσουμε στην υψηλότερη δυνατή θέση στην κανονική περίοδο. Για αυτό, χρειαζόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες» είπε ο Οσμάνι και συνέχισε:

«Ο Ολυμπιακός είναι μια από τις δυνατές ομάδες της Euroleague την οποία και γνωρίζουμε πολύ καλά. Οι αγώνες μας στην έδρα τους είναι πάντα δύσκολοι. Πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι για 40 λεπτά και να παραμείνουμε ήρεμοι, ανεξάρτητα από το σκορ. Πιστεύω ότι μπορούμε να φύγουμε νικητές από αυτό το παιχνίδι, αν μείνουμε πιστοί στο πλάνο μας».