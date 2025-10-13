Κοκόσκοφ: «Ο Ολυμπιακός πήρε αυτοπεποίθηση από τη νίκη του κόντρα στον Παναθηναϊκό

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αναντολού Έφες για την 4η αγωνιστική της Euroleague και ο Ιγκόρ Κοκόσκοφ μίλησε για το παιχνίδι του ΣΕΦ.

Ο τεχνικός της τουρκικής ομάδας προετοιμάζει την ομάδα του προκειμένου να σημειώσει την 2η νίκη της ύστερα από τις δύο σερί ήττες από τη Χάποελ και την Παρτίζαν.

«Παρά τους τραυματισμούς ορισμένων γκαρντ του Ολυμπιακού, κέρδισαν το ελληνικό ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό και πήραν αυτοπεποίθηση» ήταν τα πρώτα λόγια του Ιγκόρ Κοκόσκοφ, ο οποίος συνέχισε:

«Το ΣΕΦ είναι μια δύσκολη έδρα για να παίξει κανείς. Πρέπει να παίξουμε αυτόν τον αγώνα με υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης και ενέργειας. Για να κερδίσουμε θα πρέπει να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι για 40 λεπτά. Πρέπει να δείξουμε την αποφασιστικότητα και την ανθεκτικότητα που έλειπαν στους δύο τελευταίους αγώνες μας στην EuroLeague».