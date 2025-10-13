Διαβάστε τις δηλώσεις του Άλεκ Πίτερς ενόψει της «διαβολοβδομάδας» του Ολυμπιακού με την Εφές και Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε τον Παναθηναϊκό AKTOR και κατάφερε να πάρει τη νίκη με 90-86 στο πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της φετινής σεζόν, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Ωστόσο, τόσο οι «ερυθρόλευκοι» όσο και όλες οι ομάδες πρέπει να αφήσουν το παιχνίδι πίσω τους και να μπουν στη διπλή εβδομάδα με το παιχνίδι κόντρα στην Εφές εντός έδρας αρχικά. Ο Πίτερς πήρε τον λόγο στη media day της ερυθρόλευκης ομάδας.

Αναλυτικά

«Οι σκέψεις μετά το ντέρμπι.Οι σκέψεις μου είναι μόνο για την Έφες. Είναι ακόμα νωρίς στην εβδομάδα και προσπαθούμε να καταλάβουμε πολλά πράγματα μέσα στην ομάδα μας. Όπως σε κάθε ομάδα, είναι σημαντικό να κάνεις τη δουλειά σου από νωρίς. Αν σκεφτούμε όλη την εβδομάδα συνολικά, θα ήταν λάθος να εστιάζουμε στο παιχνίδι του αύριο. Σκεφτόμαστε μόνο την εβδομάδα και δουλεύουμε για αυτό. Είναι ακόμα πολύ νωρίς, οπότε δεν κοιτάω πίσω στο χθεσινό παιχνίδι. Σκέφτομαι μόνο το αυριανό και είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτό».

«Δεν καταλαβαίνω αυτούς που παραπονιούνται για το πρόγραμμα. Αυτό είναι φυσιολογικό στη δουλειά μας γι' αυτό πληρωνόμαστε. Είμαστε ευλογημένοι που έχουμε τη δυνατότητα να δουλεύουμε έτσι, μπροστά σε τόσο κόσμο. Δεν με νοιάζει αν παίξαμε σήμερα ή αύριο — αυτό είναι η φυσική πλευρά της δουλειάς. Πρέπει να το αποδεχτείς και να το απολαύσεις».

«Το θέμα είναι να επικεντρωθούμε στη λεπτομέρεια και στη διαδικασία. Δεν σκέφτομαι μόνο το αποτέλεσμα, αλλά πώς μπορώ να βελτιωθώ σήμερα, πώς να εκτελέσω την καλύτερη ρουτίνα για να προετοιμαστώ για το αυριανό παιχνίδι. Κυριαρχώντας σε αυτές τις μικρές λεπτομέρειες, βελτιώνεις το συνολικό σου αποτέλεσμα και φτάνεις στην επιτυχία».

«Θα ήθελα να πω ότι η αγάπη μου για αυτήν την ομάδα μεγαλώνει κάθε χρόνο. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που είμαι εδώ — είναι η τέταρτη μου χρονιά. Κάποιοι παίκτες παραμένουν μαζί μας από την αρχή, άλλοι είναι νέα μέλη της ομάδας. Η συνεχής παρουσία και η αφοσίωση του καθενός δίνει κίνητρο στον άλλον. Οι σχέσεις μεταξύ των παικτών συνεχώς βελτιώνονται, η αγάπη που έχουμε ο ένας για τον άλλον και η σταθερή παρουσία μας δίνουν κίνητρο. Ο ένας υποστηρίζει τον άλλον και όλοι μαζί προσπαθούμε για το καλύτερο.Ο ένας παλεύει για τον άλλον και προσπαθούμε όλοι για το καλύτερο».