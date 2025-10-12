Ο Κλάιμπερν ζήτησε από τη EuroLeague να βρει σπίκερ που να ξέρουν τι λένε!

EuroLeague, Μπαρτσελόνα: Ο Κλάιμπερν ζήτησε σπίκερ που να ξέρουν τι λένε!
Η Μπαρτσελόνα ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στη φετινή EuroLeague με ρεκόρ 2-1 και πλέον στρέφεται στη δεύτερη «διαβολοβδομάδα» της κανονικής περιόδου, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και τη Ντουμπάι BC.
Από την πλευρά του, ο Γουίλ Κλάιμπερν εξέφρασε μέσω ανάρτησής του στο X τον προβληματισμό του για τις... μεταδόσεις των αγώνων της Μπαρτσελόνα. «EuroLeague, βρείτε μερικούς σχολιαστές που να ξέρουν τι λένε, παρακαλώ», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός, ο οποίος έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν.
Μέχρι στιγμής, ο Κλάιμπερν μετρά 21.7 πόντους, 5.3 ριμπάουντ, 1.7 ασίστ και 1 κλέψιμο σε τρεις συμμετοχές στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ, τον Παναθηναϊκό και τη Βαλένθια.
@EuroLeague get some commentators that know what they are talking about please lol— Will Clyburn (@Da_Thrill21) October 11, 2025
