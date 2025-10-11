Παναθηναϊκός: Διαθέσιμη η νέα φανέλα στο ματς κόντρα στη Βιλερμπάν
Την Τετάρτη (15/10, 21:15) ο Παναθηναϊκός AKTOR φιλοξενεί τη Βιλερμπάν στο Telekom Center Athens, με μοναδικό ζητούμενο τη νίκη.
Οι φίλαθλοι που θα βρίσκονται στο γήπεδο θα έχουν και μια ξεχωριστή ευκαιρία, καθώς θα μπορέσουν αποκτήσουν για πρώτη φορά τη νέα φανέλα της ομάδας, η οποία θα διατίθεται σε όλα τα PAOSHOP σημεία εντός της εγκατάστασης.
Αναλυτικά η ανακοίνωση
«Η ολοκαίνουργια εμφάνιση του Παναθηναϊκού AKTOR θα είναι διαθέσιμη και μπορείς να την κάνεις δική σου, αυτή την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, στον εντός έδρας αγώνα με τη LDLC ASVEL Villeurbanne (21:15).
Απόκτησέ τη πρώτος! Μην χάσεις την ευκαιρία!
Διαθέσιμες σε όλα τα PAOSHOP spots του Telekom Center Athens».
