Στο Gazz Floor LIVE powered by Novibet ο Νίκος Παπαδογιάννης... έψαλε, με τον δημοσιογράφο του Gazzetta να στέκεται στις ευθύνες του Άταμαν, αλλά και στους τραυματισμούς που ταλαιπωρούν τον Ολυμπιακό.

Ο Νίκος Παπαδογιάννης ήταν για ακόμη μια φορά απολαυστικός στην αγαπημένη σας ενότητα του Gazz Floor powered by Novibet, «Ο Νίκος ψέλνει», με τον δημοσιογράφο του Gazzetta να σχολιάζει τόσο τον Ολυμπιακό, όσο και τον Παναθηναϊκό.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό, στο επίκεντρο βρέθηκαν οι δηλώσεις του Έργκιν Άταμαν και το κατά πόσο είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος για να ξυπνήσει ένας προπονητής την ομάδα του.

Από την άλλη, στο κομμάτι του Ολυμπιακού ο Νίκος Παπαδογιάννης αναρρωτήθηκε γιατί στο στρατόπεδο των Πειραιωτών υπάρχουν τόσοι πολλοί τραυματισμού.