Αποθέωση Γιαννακόπουλου σε Ναν με πινελιά «δεν θα πας πουθενά»

O Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποθέωσε τον Κέντρικ Ναν μέσω stories στο instagram.

Ο Παναθηναϊκός πέτυχε την πρώτη του νίκη στη Χώρα των Βάσκων απέναντι στη Μπασκόνια έπειτα από επτά χρόνια, επικρατώντας με 84-86 και επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα στην Αθήνα.

Από την πλευρά του, ο Κέντρικ Ναν είχε τον τελευταίο λόγο, αναλαμβάνοντας την τελευταία επίθεση του Παναθηναϊκού και σημειώνοντας το νικητήριο σουτ. Επιπλέον το κοντέρ έγραψε 30 πόντους σε άλλη μια γεμάτη εμφάνιση στη Euroleague.

Ο διοικητικός ηγέτης των πράσινων, Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποθέωσε τον Αμερικανό με stories στο instagram. Σε ένα από ανέβασε φωτογραφία από την ανανέωση συμβολαίου και το συνόδευσε με το κλασικό πλέον «Δεν θα πας πουθενά» της Πέγκυς Ζήνα.

Επιπλέον ανέβασε κι άλλη φωτογραφία του Ναν κι έγραψε: «Όταν είσαι ήρεμος με τον εαυτό σου και οτιδήποτε πει ή κάνει κάποιος άλλος δεν σε ενοχλεί και καμιά αρνητικότητα ή κανένα δράμα δεν σε αγγίζει»,