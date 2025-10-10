Παναθηναϊκός: «Ο προέδρος της Μπασκόνια δεν άφηνε τους διαιτητές να μπουν στα αποδυτήρια», τι αναφέρει το Φύλλο Αγώνα
Ο Παναθηναϊκός λίγο έλειψε να βάλει... τρικλοποδιά στον εαυτό του! Αν και είχε προηγηθεί με 17 πόντους διαφορά, είδε την Μπασκόνια να επιστρέφει στο ματς και να διεκδικεί τη νίκη εώς το τέλος!
Όμως ο Κέντρικ Ναν είχε αφήσει το καλύτερο για την εκπνοή της αναμέτρησης καθώς με τρομερό buzzer beater χάρισε στους «πράσινους» μια αγχωτική νίκη (84-86) σε μια έδρα όπου είχαν να νικήσουν από το 2017. Ωστόσο όσα γράφτηκαν στο Φύλλο Αγώνα προκαλούν εύλογες απορίες για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε ο πρόεδρος των Βάσκων τους διαιτητές.
Τι λέει το Φύλλο Αγώνα
Το Φύλλο Αγώνα αναφέρει ότι με το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, οι διαιτητές θέλοντας να πάνε στα αποδυτήρια συνάντησαν το εμπόδιο του προέδρου της Μπασκόνια, Ζοάν Κερεχέτα. Συγκεκριμένα, ο Κερεχέτα σταμάτησε μπροστά στην είσοδο των αποδυτηρίων και δεν τους επέστρεψε να μπουν μέσα. Υπήρξε ένταση με τους διαιτητές να αναρωτιούνται γιατί δεν τους άφηνε να περάσουν μέσα με τον ίδιο να επιμένει στην ίδια στάση.
Στη συνέχεια, τους μίλησε και τους άφησε μετά το πέρας δύο λεπτών που τους κρατούσε απ' έξω. Μάλιστα, πριν την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ένας από τους παράγοντες της ομάδας, πλησίασε τους διαιτητές και απολογήθηκε για τη συμπεριφορά του Κερεχέτα λέγοντας χαρακτηριστικά πως «ήταν εκνευρισμένος ο πρόεδρος».
