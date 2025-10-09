Παναθηναϊκός: Οι τέσσερις υποψήφιοι για τους δύο που θα κοπούν από τη 12άδα
Το καλεντάρι της τρίτης αγωνιστικής της EuroLeague έστειλε τον Παναθηναϊκό στον ισπανικό βορρά, για την αναμέτρηση με την Μπασκόνια (9/10, 21:30). Στόχος των «πράσινων» δεν είναι άλλος από την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα, μετά και την εντός έδρας ήττα από τη Μπαρτσελόνα.
Η νίκη είναι απαραίτητη τόσο για αγωνιστικούς και βαθμολογικούς λόγους, όσο και για ψυχολογικούς, καθώς ακολουθεί το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (12/10, 19:00) για το πρωτάθλημα της Stoiximan GBL.
Ο Εργκίν Άταμαν συμπεριέλαβε 14 παίκτες στην αποστολή και θα αποφασίσει ανήμερα του αγώνα για την τελική δωδεκάδα και ο απεσταλμένος του Gazzetta, Γιώργος Κούβαρης μετέφερε από τη Χώρα των Βάσκων στο Gazz Floor powered by Novibet τα τελευταία νέα από το «στρατόπεδο» του Παναθηναϊκού, ενόψει της αναμέτρησης με την Μπασκόνια.
