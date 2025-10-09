Δείτε τους απόντες και τους αμφίβολους για τα ματς της Πέμπτης στη Euroleague.

Με πέντε αναμετρήσεις συνεχίζει την Πέμπτη η τρίτη αγωνιστική της Euroleague. Ξεχωρίζει η εκτός έδρας δοκιμασία του Παναθηναϊκού κόντρα στη Μπασκόνια. Πάμε να δούμε όμως τους απόντες και τους αμφίβολους για κάθε ομάδα στις αποψινές αναμετρήσεις.

21:30 Παρτιζάν - Αναντολού Εφές

Παρτίζαν (Εκτός ο Νάκιτς) - Εφές (Εκτός ο Πουαριέ, αμφίβολοι οι Ντόζιερ, Μουτάφ και Λάρκιν)

21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Μονακό

Αρμάνι (Εκτός ο Μακουντού) - Μονακό (Εκτός οι Νίμπο, Τσάντσαρ και Τότε, αμφίβολοι Μπράουν και Σιλντς)

21:30 Μπασκόνια - Παναθηναϊκός AKTOR

Μπασκόνια (Εκτός ο Κούρουκς, αμφίβολος ο Σεντεκέρσκις) - Παναθηναϊκός (Εκτός ο Λεσόρ)

21:45 Παρί - Βίρτους Μπολόνια

Παρί (Εκτός ο Στίβενς) - Βίρτους (Εκτός ο Κάνκα, αμφίβολος ο Ακέλε)



22:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Βιλερμπάν

Ρεάλ (Εκτός οι Γκαρούμπα, Μαλεντόν και Προσίντα) - Βιλερμπάν (Εκτός οι Χάρισον και Ερτέλ, αμφίβολοι οι Ντε Κολό και Νγκουαμά)