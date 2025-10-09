Euroleague: Οι απόντες και οι αμφίβολοι των ματς της Πέμπτης
Με πέντε αναμετρήσεις συνεχίζει την Πέμπτη η τρίτη αγωνιστική της Euroleague. Ξεχωρίζει η εκτός έδρας δοκιμασία του Παναθηναϊκού κόντρα στη Μπασκόνια. Πάμε να δούμε όμως τους απόντες και τους αμφίβολους για κάθε ομάδα στις αποψινές αναμετρήσεις.
21:30 Παρτιζάν - Αναντολού Εφές
Παρτίζαν (Εκτός ο Νάκιτς) - Εφές (Εκτός ο Πουαριέ, αμφίβολοι οι Ντόζιερ, Μουτάφ και Λάρκιν)
21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Μονακό
Αρμάνι (Εκτός ο Μακουντού) - Μονακό (Εκτός οι Νίμπο, Τσάντσαρ και Τότε, αμφίβολοι Μπράουν και Σιλντς)
21:30 Μπασκόνια - Παναθηναϊκός AKTOR
Μπασκόνια (Εκτός ο Κούρουκς, αμφίβολος ο Σεντεκέρσκις) - Παναθηναϊκός (Εκτός ο Λεσόρ)
21:45 Παρί - Βίρτους Μπολόνια
Παρί (Εκτός ο Στίβενς) - Βίρτους (Εκτός ο Κάνκα, αμφίβολος ο Ακέλε)
22:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Βιλερμπάν
Ρεάλ (Εκτός οι Γκαρούμπα, Μαλεντόν και Προσίντα) - Βιλερμπάν (Εκτός οι Χάρισον και Ερτέλ, αμφίβολοι οι Ντε Κολό και Νγκουαμά)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.