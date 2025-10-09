Gazz floor powered by Novibet με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό AKTOR, Γκάλη, Σιάο και... ιστορίες από την κρύπτη!

Το σημερινό Gazz Floor powered by Novibet με τα νέα Παναθηναϊκού AKTOR και Ολυμπιακού πριν από τις μάχες τους απέναντι σε Μπασκόνια και Ντουμπάι αντίστοιχα. Το show του Άρη υπό το βλέμμα του Σιάο και του θρυλικού Γκάλη.

Το δεύτερο Gazz Floor powered by Novibet αυτής της εβδομάδας έρχεται με τα ρεπορτάζ από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR πριν από τις μάχες τους με Ντουμπάι και Μπασκόνια αντίστοιχα.

Αντώνης Καλκαβούρας, Νίκος Παπαδογιάννης και Ευτυχία Οικονομίδου θα συνδεθούν με Βιτόρια και Γιώργο Κούβαρη για τα νέα του τριφυλλιού. Θα ακολουθήσει το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού από τον Αχιλλέα Μαυροδόντη. Ο Νίκος θα... ψάλει και σήμερα ενώ θα έχουμε και ΤΡΟΜΕΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ από φανέλες που έχουμε στο στούντιο!

Δεν θα λείψει σύνδεση με Θεσσαλονίκη και Βασίλη Βλαχόπουλο για το σόου του Άρη στο Nick Galis Hall υπό του βλέμμα του τρελαμένου Σιάο αλλά και του θρυλικού Νίκου Γκάλη! Η νίκη της ΑΕΚ στη Ρίγα και η πρεμιέρα της Καρδίτσας Ιαπωνική στην Ευρώπη.

Δείτε το σημερινό Gazz Floor powered by Novibet στις 16.15: