Η Μπασκόνια υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague, με τον Πάολο Γκαλμπιάτι, προπονητή τον Βάσκων, να σχολιάζει τα όσα περιμένει να δει από την ομάδα του στην αναμέτρηση της Βιτόρια.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Πάολο Γκαλμπιάτι:

«Ο Παναθηναϊκός διαθέτει τρομερή ομάδα, απίθανο ρόστερ κι είναι απίστευτο πόσο ταλέντο έχει σε όλες τις θέσεις. Δεν έκαναν καλή προετοιμασία, αφού είχαν παίκτες και προπονητή στο EuroBasket. Υπάρχει ο Ναν, ο Γκραντ, ο Σορτς, ο Σλούκας και πάει λέγοντας. Μιλάμε για σπουδαία ομάδα. Πρόκειται για μεγάλη πρόκληση για εμάς.

Πρέπει να παίξουμε χωρίς φόβο, όπως με τον Ολυμπιακό μετά το 0-15. Ήθελα να σκοτώσω τους παίκτες μου όταν χάσαμε από τον Ολυμπιακό. Είμαι ακόμα νευριασμένος. Μία νίκη επί του Ολυμπιακού θα τα είχε αλλάξει όλα.

Κάναμε την πιο σκληρή προπόνηση της χρονιάς με δική μου απόφαση και του επιτελείου. Είχα πει στο γυμναστή να παρέμβει αν το παράκανα».