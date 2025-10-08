Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα. Κοντά σε συμφωνία ο Σάσα Ομπράντοβιτς.

Το αρνητικό ξεκίνημα του Ερυθρού Αστέρα στην EuroLeague με τις ήττες από Αρμάνι Μιλάνο εντός έδρας και Μπάγερν στο Μόναχο είχαν προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στον σύλλογο του Βελιγραδίου.

Ο Έλληνας προπονητής οδεύει πλέον προς την πόρτα της εξόδου, με την επίσημη ανακοίνωση να αναμένεται μέσα στο επόμενο διάστημα. Σύμφωνα μάλιστα με το BasketNews, βασικό φαβορί για τον πάγκο είναι ο Σάσα Ομπράντοβιτς, ο οποίος βρίσκεται πολύ κοντά στο να υπογράψει με τη σέρβικη ομάδα, επιστρέφοντας με αυτόν τον τρόπο στους πάγκους μετά το πέρασμά του από τη Μονακό.

Υπό τις οδηγίες του Γιάννη Σφαιρόπουλου, ο Ερυθρός Αστέρας πανηγύρισε ένα πρωτάθλημα στην ABA Liga, ένα πρωτάθλημα Σερβίας και δύο κύπελλα Σερβίας.