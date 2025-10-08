Euroleague Fantasy Rules: Οι δημοσιογράφοι του Gazzetta αναλύουν τις τοπ επιλογές για τα ματς της 3ης αγωνιστικής
Μετά την πρώτη αναγνωριστική διαβολοβδομάδα, η αγωνιστική δράση στη Euroleague συνεχίζεται με την 3η αγωνιστική και το ενδιαφέρον χτυπάει κόκκινο!
Μαζί με το θέαμα και τις 10 αναμετρήσεις μεταξύ των κορυφαίων ομάδων της Ευρώπης, το μενού περιλαμβάνει φυσικά και... Euroleague Fantasy Challenge, presented by bwin.
Στο νέο επεισόδιο της σειράς vidcast του Gazzetta, Euroleague Fantasy Rules παρέα με την bwin, επίσημη χορηγό του Euroleague Fantasy, η Ευτυχία Οικονομίδου και ο Δημήτρης Οικονόμου παρουσιάζουν τις επιλογές τους αυτή την εβδομάδα, αναλύουν τις αλλαγές που έκαναν μετά το πέρας των πρώτων δύο αγωνιστικών και... κονταροχτυπιούνται για το ποιος θα βρίσκεται ψηλότερα στη βαθμολογία μετά τον 3ο γύρο!
Δες το βίντεο, πάρε ιδέες και κέρδισε μια θέση στην κορυφή της κατάταξης:
Και μην ξεχνάς, αν θες κι εσύ να κοντραριστείς με τις ομάδες των δημοσιογράφων του Gazzetta, έλα στη λίγκα του Euroleague Fantasy... Rules.
Κωδικός: 116450-CGISY
