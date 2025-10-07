Δείτε τη συζήτηση στο Gazz Floor powered by Novibet για τον Παναθηναϊκό και τους ξένους που θα κοπούν από το προσεχές ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα.

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να αντιμετωπίζει την Μπασκόνια το βράδυ της Πέμπτης (9/10 - 21:30), αλλά το μυαλό πηγαίνει, καλώς ή κακώς, στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό την προσεχή Κυριακή (12/10 - 19:00) για τη 2η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος. Έτσι, στο Gazz Floor by Novibet, τέθηκε το θέμα των ξένων και συζητήθηκε η πιθανή εξάδα που θα επιλέξει ο Εργκίν Αταμάν για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.