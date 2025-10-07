Ο Κούβαρης στο Gazz Floor powered by Novibet: Ποιος ξένος του ΠΑΟ θα κοπεί στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
Δείτε τη συζήτηση στο Gazz Floor powered by Novibet για τον Παναθηναϊκό και τους ξένους που θα κοπούν από το προσεχές ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα.
Ο Παναθηναϊκός μπορεί να αντιμετωπίζει την Μπασκόνια το βράδυ της Πέμπτης (9/10 - 21:30), αλλά το μυαλό πηγαίνει, καλώς ή κακώς, στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό την προσεχή Κυριακή (12/10 - 19:00) για τη 2η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος. Έτσι, στο Gazz Floor by Novibet, τέθηκε το θέμα των ξένων και συζητήθηκε η πιθανή εξάδα που θα επιλέξει ο Εργκίν Αταμάν για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.
Το σχόλιο του Κούβαρη στο Gazz Floor για τους ξένους του Παναθηναϊκού που θα κοπούν από το ντέρμπι
