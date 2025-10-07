Gazz Floor by Novibet με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκο... ψαλτήρι και special guest Γιάνκοβιτς
Και τι δεν έχουμε σήμερα στις 16.15 στο Gazz Floor by Novibet!
Οι μάχες των Προμηθέα, Πανιώνιου, ΑΕΚ και Τρικάλων σε πρώτο πλάνο! Ο Βασίλης Βλαχόπουλος θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ για τον Άρη, ενώ ο Νίκος Παπαδογιάννης έρχεται με νέο... ψαλτήρι!
Φυσικά, το ενδιαφέρον είναι πάντα εστιασμένο σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, οι οποίοι παίζουν στη Euroleague με Ντουμπάι (εντός) και Μπασκόνια (εκτός) πριν το μεταξύ τους ραντεβού την ερχόμενη Κυριακή!
Δεν μένουμε εδώ, όμως! Special Guest θα είναι ο Βλάντο Γιάνκοβιτς, ο οποίος έρχεται στην παρέα μας για μια άκρως απολαυστική κουβέντα!
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.