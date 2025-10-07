Gazz Floor by Novibet με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκο... ψαλτήρι και special guest Γιάνκοβιτς

Σήμερα στις 16.15 έρχεται το νέο Gazz Floor by Novibet με ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, μάχες στη Euroleague, BCL, Eurocup, πρωτάθλημα, το... ψαλτήρι του Νίκου Παπαδογιάννη και special καλεσμένο τον Βλάντο Γιάνκοβιτς!

Και τι δεν έχουμε σήμερα στις 16.15 στο Gazz Floor by Novibet!

Οι μάχες των Προμηθέα, Πανιώνιου, ΑΕΚ και Τρικάλων σε πρώτο πλάνο! Ο Βασίλης Βλαχόπουλος θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ για τον Άρη, ενώ ο Νίκος Παπαδογιάννης έρχεται με νέο... ψαλτήρι!

Φυσικά, το ενδιαφέρον είναι πάντα εστιασμένο σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, οι οποίοι παίζουν στη Euroleague με Ντουμπάι (εντός) και Μπασκόνια (εκτός) πριν το μεταξύ τους ραντεβού την ερχόμενη Κυριακή!

Δεν μένουμε εδώ, όμως! Special Guest θα είναι ο Βλάντο Γιάνκοβιτς, ο οποίος έρχεται στην παρέα μας για μια άκρως απολαυστική κουβέντα!