Βιλερμπάν: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Μεχντί Νγκουάμα
Την απόκτηση του Μεχντί Νγκουάμα (1.88) ανακοίνωσε η Βιλερμπάν, που έχασε έναν βασικό της παίκτη και έσπευσε να τον αντικαταστήσει. Ο 30χρονος γκαρντ αγωνιζόταν πέρσι στη Γκραν Κανάρια και θα παίξει για πρώτη φορά στη EuroLeague ως αντικαταστάτης του Σακίλ Χάρισον.
Ο Γάλλος πέρσι αγωνίστηκε στο EuroCup με τη Γκραν Κανάρια και είχε 6,2 πόντους, 1,6 ριμπάουντ και 1,7 ασίστ κατά μέσο όρο.
Το επόμενο παιχνίδι της Βιλερμπάν για τη EuroLeague είναι στις 9 Οκτωβρίου με τη Ρεάλ Μαδρίτης εκτός έδρας.
Mehdy Ngouama en renfort 💪— LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) October 6, 2025
Pour pallier la blessure de Shaq Harrison, LDLC ASVEL enregistre l’arrivée de Mehdy Ngouama (30 ans, 1m88) en tant que pigiste médical.
Finaliste du championnat en 2024 avec Paris, le meneur de jeu arrivé ce lundi à Villeurbanne, va notamment vivre… pic.twitter.com/OwTa6FMnK1
