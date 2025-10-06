Η Βιλερμπάν απέκτησε τον Μεχντί Νγκουάμα στη θέση του Σακίλ Χάρισον, ο οποίος έχει τραυματιστεί.

Την απόκτηση του Μεχντί Νγκουάμα (1.88) ανακοίνωσε η Βιλερμπάν, που έχασε έναν βασικό της παίκτη και έσπευσε να τον αντικαταστήσει. Ο 30χρονος γκαρντ αγωνιζόταν πέρσι στη Γκραν Κανάρια και θα παίξει για πρώτη φορά στη EuroLeague ως αντικαταστάτης του Σακίλ Χάρισον.

Ο Γάλλος πέρσι αγωνίστηκε στο EuroCup με τη Γκραν Κανάρια και είχε 6,2 πόντους, 1,6 ριμπάουντ και 1,7 ασίστ κατά μέσο όρο.

Το επόμενο παιχνίδι της Βιλερμπάν για τη EuroLeague είναι στις 9 Οκτωβρίου με τη Ρεάλ Μαδρίτης εκτός έδρας.