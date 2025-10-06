ΚΑΕ Παναθηναϊκός: Ενημέρωσε τους φιλάθλους για το ταξίδι στη Μπολόνια
Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στη Μπολόνια για την 6η αγωνιστική της EuroLeague στις 24 Οκτωβρίου για τον αγώνα απέναντι στη Βίρτους και η ΚΑΕ καλεί τον κόσμο να... πετάξει με την ομάδα.
Η «πράσινη» ΚΑΕ ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει η δυνατότητα για τους φιλάθλους της να ταξιδέψουν με την ομάδα τους στο εκτός έδρας παιχνίδι στην Ιταλία, σε μια μοναδική εμπειρία. Οι φίλαθλοι μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους μέσω του επίσημου συνεργάτη της ομάδας, Aktina Travel Group.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:
«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, μέσω του επίσημου ταξιδιωτικού συνεργάτη της, του Aktina Travel Group σας προσφέρει τη δυνατότητα να ζήσετε από κοντά την εμπειρία των εκτός έδρας αγώνων, ταξιδεύοντας μαζί με την ομάδα μας σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς προορισμούς!
Ταξιδέψτε με τους «πράσινους» και μεταφέρετε την ενέργεια των εντός έδρας αγώνων στα μεγάλα ευρωπαϊκά γήπεδα. Παρακολουθήστε από το PalaDozza την αναμέτρηση απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια (24/10, 21:00 ώρα Ελλάδας). Κλείστε τη θέση σας για το ταξίδι στη Μπολόνια (23-25 Οκτωβρίου) επικοινωνώντας με το Aktina Travel Group.
Τηλεφωνικά (Δευτέρα - Παρασκευή (09.00-18.00) στα 2109002659 και 6978114525 ή μέσω mail στο [email protected] Διαβάστε αναλυτικά τις πληροφορίες για το πακέτο ταξιδιού στο http://paobc.gr ή στο CLUB 1908! »
𝐅𝐥𝐲 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐬: Bologna ☘️🛫
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, μέσω του επίσημου ταξιδιωτικού συνεργάτη της, του @aktina_travel, σας προσφέρει τη δυνατότητα να ζήσετε από κοντά την εμπειρία των εκτός έδρας αγώνων, ταξιδεύοντας μαζί με την ομάδα μας σε κορυφαίους… pic.twitter.com/VdSlDnOOdf— Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 6, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.