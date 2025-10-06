Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τις λεπτομέρειες για το ταξίδι των φιλάθλων με την ομάδα στη Μπολόνια.

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στη Μπολόνια για την 6η αγωνιστική της EuroLeague στις 24 Οκτωβρίου για τον αγώνα απέναντι στη Βίρτους και η ΚΑΕ καλεί τον κόσμο να... πετάξει με την ομάδα.

Η «πράσινη» ΚΑΕ ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει η δυνατότητα για τους φιλάθλους της να ταξιδέψουν με την ομάδα τους στο εκτός έδρας παιχνίδι στην Ιταλία, σε μια μοναδική εμπειρία. Οι φίλαθλοι μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους μέσω του επίσημου συνεργάτη της ομάδας, Aktina Travel Group.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, μέσω του επίσημου ταξιδιωτικού συνεργάτη της, του Aktina Travel Group σας προσφέρει τη δυνατότητα να ζήσετε από κοντά την εμπειρία των εκτός έδρας αγώνων, ταξιδεύοντας μαζί με την ομάδα μας σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς προορισμούς!

Ταξιδέψτε με τους «πράσινους» και μεταφέρετε την ενέργεια των εντός έδρας αγώνων στα μεγάλα ευρωπαϊκά γήπεδα. Παρακολουθήστε από το PalaDozza την αναμέτρηση απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια (24/10, 21:00 ώρα Ελλάδας). Κλείστε τη θέση σας για το ταξίδι στη Μπολόνια (23-25 Οκτωβρίου) επικοινωνώντας με το Aktina Travel Group.

Τηλεφωνικά (Δευτέρα - Παρασκευή (09.00-18.00) στα 2109002659 και 6978114525 ή μέσω mail στο [email protected] Διαβάστε αναλυτικά τις πληροφορίες για το πακέτο ταξιδιού στο http://paobc.gr ή στο CLUB 1908! »