Αρμάνι Μιλάνο: Οι Ιταλοί χάνουν τον Νίμπο για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες

Αρμάνι Μιλάνο: Οι Ιταλοί χάνουν τον Νίμπο για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες

Γιάννης Σταυρουλάκης
Νέο πλήγμα στην Αρμάνι με τον Νίμπο, μένει εκτός για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες
Ο Τζος Νίμπο τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Παρτιζάν, και η Αρμάνι Μιλάνο ανακοίνωσε ότι ο 28χρονος σέντερ θα παραμείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες, προτού επανεκτιμηθεί η κατάστασή του.

Η Αρμάνι Μιλάνο είναι αναγκασμένη να πορευτεί το επόμενο διάστημα χωρίς τον Τζος Νίμπο, καθώς ανακοίνωσε ότι ο 28χρονος σέντερ υπέστη κάκωση στον μηρό του δεξιού ποδιού του στην ήττα από την Παρτιζάν.

Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί σε τρεις εβδομάδες, με τον Έτορε Μεσίνα να μην μπορεί να τον υπολογίζει για τις αναμετρήσεις της EuroLeague απέναντι στη Μονακό (9/10, εντός), την Μπάγερν Μονάχου (14/10, εκτός), τη Ζάλγκιρις (16/10, εκτός) και τη Βαλένθια (23/10, εντός).

Στα δύο παιχνίδια που πρόλαβε να αγωνιστεί, ο Νίμπο είχε μέσο όρο 11 πόντους, 5.5 ριμπάουντ και 1 ασίστ απέναντι σε Ερυθρό Αστέρα και Παρτιζάν, με την Αρμάνι να μετρά ρεκόρ 1-1 στη EuroLeague.

@Photo credits: Olimpia Milano X
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     