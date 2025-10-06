Νέο πλήγμα στην Αρμάνι με τον Νίμπο, μένει εκτός για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες

Ο Τζος Νίμπο τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Παρτιζάν, και η Αρμάνι Μιλάνο ανακοίνωσε ότι ο 28χρονος σέντερ θα παραμείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες, προτού επανεκτιμηθεί η κατάστασή του.

Η Αρμάνι Μιλάνο είναι αναγκασμένη να πορευτεί το επόμενο διάστημα χωρίς τον Τζος Νίμπο, καθώς ανακοίνωσε ότι ο 28χρονος σέντερ υπέστη κάκωση στον μηρό του δεξιού ποδιού του στην ήττα από την Παρτιζάν.

Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί σε τρεις εβδομάδες, με τον Έτορε Μεσίνα να μην μπορεί να τον υπολογίζει για τις αναμετρήσεις της EuroLeague απέναντι στη Μονακό (9/10, εντός), την Μπάγερν Μονάχου (14/10, εκτός), τη Ζάλγκιρις (16/10, εκτός) και τη Βαλένθια (23/10, εντός).

Στα δύο παιχνίδια που πρόλαβε να αγωνιστεί, ο Νίμπο είχε μέσο όρο 11 πόντους, 5.5 ριμπάουντ και 1 ασίστ απέναντι σε Ερυθρό Αστέρα και Παρτιζάν, με την Αρμάνι να μετρά ρεκόρ 1-1 στη EuroLeague.