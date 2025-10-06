Νέο πλήγμα στην Αρμάνι με τον Νίμπο, μένει εκτός για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες

Αρμάνι Μιλάνο: Οι Ιταλοί χάνουν τον Νίμπο για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες
Η Αρμάνι Μιλάνο είναι αναγκασμένη να πορευτεί το επόμενο διάστημα χωρίς τον Τζος Νίμπο, καθώς ανακοίνωσε ότι ο 28χρονος σέντερ υπέστη κάκωση στον μηρό του δεξιού ποδιού του στην ήττα από την Παρτιζάν.
Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί σε τρεις εβδομάδες, με τον Έτορε Μεσίνα να μην μπορεί να τον υπολογίζει για τις αναμετρήσεις της EuroLeague απέναντι στη Μονακό (9/10, εντός), την Μπάγερν Μονάχου (14/10, εκτός), τη Ζάλγκιρις (16/10, εκτός) και τη Βαλένθια (23/10, εντός).
Στα δύο παιχνίδια που πρόλαβε να αγωνιστεί, ο Νίμπο είχε μέσο όρο 11 πόντους, 5.5 ριμπάουντ και 1 ασίστ απέναντι σε Ερυθρό Αστέρα και Παρτιζάν, με την Αρμάνι να μετρά ρεκόρ 1-1 στη EuroLeague.
🇮🇹L'Olimpia comunica che nel corso della gara di Belgrado con il Partizan, Josh Nebo ha riportato una lesione del bicipite femorale della coscia destra. Sarà rivalutato in tre settimane— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) October 5, 2025
🇬🇧During the Partizan game in Belgrade, Josh Nebo reported a biceps femoris injury to the… pic.twitter.com/s4Awf5oWcj
