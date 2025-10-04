Euroleague: Με Κώστα Αντετοκούνμπο το Top 10 της δεύτερης αγωνιστικής (vid)
Η δεύτερη αγωνιστική ολοκληρώθηκε και κάπως έτσι, η πρώτη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague έφτασε στο τέλος της, με τον Παναθηναϊκό AKTOR και τον Ολυμπιακό να έχουν ηττηθεί από τη Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ Μαδρίτης αντίστοιχα.
Και αυτή η αγωνιστική ήταν γεμάτη δράση, με το Top 10 να είναι για μία ακόμη φορά απολαυστικό. Ανάμεσα σε όλα αυτά τα στιγμιότυπα, στη θέση έξι βρέθηκε ο Κώστας Αντετοκούνμπο.
Ο παίκτης του Ολυμπιακό κατάφερε να καρφώσει ύστερα από ένα εντυπωσιακό άλμα.
Απολαύστε ολόκληρο το Top 10
Round 2 did not disappoint 🔥— EuroLeague (@EuroLeague) October 4, 2025
Check out the Top 10 plays as the double week came to a close!
🎙️: @NBABeau #EveryGameMatters I @etihad pic.twitter.com/7K6VnMy3Es
