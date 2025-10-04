Ο Κώστας Αντετοκούνμπο με ένα εντυπωσιακό άλμα κάρφωσε και βρέθηκε στο Top της Euroleague για τη δεύτερη αγωνιστική.

Η δεύτερη αγωνιστική ολοκληρώθηκε και κάπως έτσι, η πρώτη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague έφτασε στο τέλος της, με τον Παναθηναϊκό AKTOR και τον Ολυμπιακό να έχουν ηττηθεί από τη Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ Μαδρίτης αντίστοιχα.

Και αυτή η αγωνιστική ήταν γεμάτη δράση, με το Top 10 να είναι για μία ακόμη φορά απολαυστικό. Ανάμεσα σε όλα αυτά τα στιγμιότυπα, στη θέση έξι βρέθηκε ο Κώστας Αντετοκούνμπο.

Ο παίκτης του Ολυμπιακό κατάφερε να καρφώσει ύστερα από ένα εντυπωσιακό άλμα.

Απολαύστε ολόκληρο το Top 10