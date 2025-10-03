Το αποθεωτικό tweet της EuroLeague για Μόουζες Ράιτ: «Δεν μπορεί να αστοχήσει»

Η EuroLeague αποθέωσε τον Μόουζες Ράιτ που δεν έχει χάσει σουτ μέχρι στιγμής στην EuroLeague.

Ο Μόουζες Ράιτ έχει αρχίσει εντυπωσιακά τη σεζόν με τη νέα του ομάδα, τη Ζάλγκιρις. Ο Αμερικανός σέντερ, μετά το 8/8 που είχε εντός παιδιάς στην πρεμιέρα, απέναντι στη Μονακό, συνέχισε στο ίδιο μοτίβο.

Ο Ράιτ ξεκίνησε το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης της Ζάλγκιρις με τη Φενέρμπαχτσε. Ο πρώην σέντερ του Ολυμπιακού μπήκε στην αναμέτρηση με 4/4 δίποντα και 1/1 τρίποντο.

Με την EuroLeague να τον αποθεώνει σε σχετικό ποστάρισμά της στο twitter. «Ο Μόουζες Ράιτ δεν μπορεί να αστοχήσει» ανέφερε η EuroLeague στο twitter.

Το tweet της EuroLeague για τον Μόουζες Ράιτ