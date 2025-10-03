Το αποθεωτικό tweet της EuroLeague για Μόουζες Ράιτ: «Δεν μπορεί να αστοχήσει»
Ο Μόουζες Ράιτ έχει αρχίσει εντυπωσιακά τη σεζόν με τη νέα του ομάδα, τη Ζάλγκιρις. Ο Αμερικανός σέντερ, μετά το 8/8 που είχε εντός παιδιάς στην πρεμιέρα, απέναντι στη Μονακό, συνέχισε στο ίδιο μοτίβο.
Ο Ράιτ ξεκίνησε το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης της Ζάλγκιρις με τη Φενέρμπαχτσε. Ο πρώην σέντερ του Ολυμπιακού μπήκε στην αναμέτρηση με 4/4 δίποντα και 1/1 τρίποντο.
Με την EuroLeague να τον αποθεώνει σε σχετικό ποστάρισμά της στο twitter. «Ο Μόουζες Ράιτ δεν μπορεί να αστοχήσει» ανέφερε η EuroLeague στο twitter.
Το tweet της EuroLeague για τον Μόουζες Ράιτ
MOSES WRIGHT CANNOT MISS! 👀@mant12_ is 12/12 from the field so far this season 🔥#RivalrySeries pic.twitter.com/Bm7x21x47m— EuroLeague (@EuroLeague) October 3, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.