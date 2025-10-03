Σκαριόλο: «Οι παίκτες μας δεν είχαν σωστή αίσθηση του τι μπορούν να κάνουν οι παίκτες του Ολυμπιακού»

Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Σέρτζιο Σκαριόλο, στις δηλώσεις του μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού, μίλησε για την αντίδραση που έβγαλε η ομάδα του μετά την ήττα στην πρεμιέρα.

Ο Ολυμπιακός «πάλεψε» αλλά δεν τα κατάφερε κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, έχοντας ηττηθεί με 89-77. Με αυτόν τον τρόπο, οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν την πρώτη «διαβολοβδομάδα» με μία νίκη και μία ήττα.

Ο προπονητής των Ισπανών, Σέρτζιο Σκαριόλο, στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης ανέφερε:

«Η προσπάθεια και η θέληση ήταν εκεί, ακόμα και στο προηγούμενο παιχνίδι που χάσαμε. Σήμερα είχαμε καλύτερο ποσοστό ευστοχίας. Είχαμε μια αίσθηση του τι μπορούμε να κάνουμε αμυντικά, αλλά πρέπει να ανακαλύψουμε πού μπορούμε να φτάσουμε. Πρέπει να παίξουμε πιο ομαδικά στην επίθεση, να έχουμε καλή κυκλοφορία της μπάλας και να εμπιστευόμαστε τα σουτ μας. Στο προηγούμενο παιχνίδι χάσαμε πάρα πολλά καλά σουτ. Σήμερα έγινε πάνω-κάτω το ίδιο, αλλά ήμασταν πιο εύστοχοι. Αυτή ήταν η διαφορά.

Νομίζω ότι στο πρώτο μέρος, οι παίκτες μας δεν είχαν σωστή αίσθηση του τι μπορούν να κάνουν οι αντίπαλοί τους, πόσο καλά μπορούν να σουτάρουν. Ήμασταν εκεί αμυντικά, αλλά όχι όσο θα έπρεπε. Πρέπει να έχεις πάντα ψηλά τα χέρια σου, να μην αφήνεις τον αντίπαλο να ντριμπλάρει, να μαρκάρεις κάθε σουτ. Όμως προσαρμοστήκαμε. Αυτό συμβαίνει επί της ουσίας όταν δεν κάνεις προπόνηση. Πρέπει να μαθαίνεις πάνω στο παιχνίδι».