Η Μπαρτσελόνα φιλοξενείται από τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague και ο Ζοάν Πενιαρόγια τόνισε ότι η ομάδα του έχει το πιο απαιτητικό πρόγραμμα στη διοργάνωση.

Ο Πενιαρόγια μίλησε στα ΜΜΕ πριν από το ματς με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα (3/10, 21:15), αναφέροντας πόσο απαιτητικό είναι το συγκεκριμένο παιχνίδι απέναντι σε μία από τις πιο πλήρεις ομάδες της EuroLeague, αλλά και πόσο δύσκολο πρόγραμμα έχει μπροστά της η Μπαρτσελόνα.

«Εγώ επικεντρώνομαι στο επόμενο παιχνίδι και δεν σκέφτομαι πολύ πέρα από το τι μπορεί να προκαλέσει μια νίκη ή μια ήττα. Πρέπει να παίξουμε με όλους και σίγουρα έχουμε το πιο απαιτητικό πρόγραμμα από κάθε άλλη ομάδα στην Ευρώπη».

Aστειεύτηκε και για τα πρώτα εκτός έδρας ματς της ACB, «Και τα δύο παιχνίδια είναι με… εύκολες ομάδες, σε Βαλένθια και Μάλαγα, και μάλιστα στην αρχή της σεζόν.»

Μετά την κακή αρχή και την ήττα από τη Χάποελ (103–87) στην πρεμιέρα, οι «Καταλανοί» θέλουν να κάνουν μία καλή εμφάνιση απέναντι σε έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο και έναν από τους διεκδικητές του φετινού τίτλου, όπως τόνισε ο Πενιαρόγια.

«Απέναντι στη Χάποελ δεν κάναμε καλά τα πράγματα, δεν βρεθήκαμε στο επίπεδο που απαιτούσε το παιχνίδι, ειδικά στον αμυντικό τομέα. Μιλήσαμε, αναλύσαμε και προπονηθήκαμε. Πηγαίνουμε στην Αθήνα με διάθεση να δείξουμε άλλο πρόσωπο απέναντι σε έναν αντίπαλο με τεράστιο δυναμικό, όπως ο Παναθηναϊκός.»

Ο Ισπανός κόουτς αναφέρθηκε επίσης στο γεμάτο ρόστερ των «πρασίνων», τονίζοντας ότι η Μπαρτσελόνα θα παλέψει για τη νίκη απέναντι στον Κέντρικ Ναν και την παρέα του.

«Πρόσθεσαν έναν πολύ σημαντικό παίκτη, τον TJ Σορτς. Στο προηγούμενο ματς δεν έπαιξε πολύ, γιατί ερχόταν από αποχή. Έχουν τον Οσμάν, που πιθανόν να είναι στην αποστολή. Είναι μια πάρα πολύ πλήρης ομάδα, υποψήφια για την κατάκτηση της Euroleague με τον Ναν να ξεχωρίζει πάνω απ’ όλους. Θα χρειαστεί να κάνουμε ομαδική δουλειά.»