Ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας είναι ο εκλεκτός του Ερυθρού Αστέρα για τη θέση του σέντερ, μετά τον τραυματισμό του Χασιέλ Ριβέρο, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των Σέρβων.

Ο Ερυθρός Αστέρας έχει βγει στην αγορά, μετά τους τραυματισμούς στο ρόστερ και ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας αποτελεί την επιλογή του κόουτς Σφαιρόπουλου.

Σύμφωνα με το «Sportklub», οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε συμφωνία, μιας και ο Μοτιεγιούνας έχει παραγκωνιστεί από τη Μονακό, μετά την έλευση του Βασίλη Σπανούλη.

Μένει πλέον να φανεί αν αυτή η συμφωνία θα αποτελέσει μια λύση προσωρινή, καθώς άλλα σερβικά ρεπορτάζ αναφέρουν πως ο 35χρονος Λιθουανός αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο για τρεις μήνες.

Θυμίζουμε πως ο Ερυθρός Αστέρας έχει μείνει πλέον μονάχα με τον Ιζούντου και τον Πλάβσιτς στις θέσεις των σέντερ, μετά και τον τραυματισμό του Ριβέρο. Ενώ οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου αναζητούν έναν ακόμα γκαρντ, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Αϊζάια Κάνααν.

Θυμίζουμε πως ο Μοτιεγιούνας την περασμένη σεζόν μέτρησε 6.4 πόντους σε 14'43'' συμμετοχής, μαζί με 3.1 ριμπάουντ και 0.9 ασίστ. Ενώ ήταν εκτός 12άδας στην πρεμιέρα της φετινής EuroLeague, όπου η Μονακό ηττήθηκε από τη Ζάλγκιρις.