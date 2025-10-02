Η Euroleague ανακοίνωσε τους τρεις διαιτητές ενόψει του αγώνα Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα στο «TELEKOM CENTER Athens».

Μετά τη νίκη στην πρεμιέρα της Euroleague απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Μπαρτσελόνα στο «TELEKOM CENTER Athens» (3/10, 21:15) για την 2η αγωνιστική της Euroleague.

Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε τους τρεις διαιτητές οι οποίοι θα κληθούν να «σφυρίξουν» την εν λόγω αναμέτρηση.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τον Γερμανό Ρόμπερτ Λοτερμόζερ, τον Σέρβο Μιλιβόγιε Γιόβτσιτς και τον Σλοβένο Σάσο Πέτεκ.