Ολυμπιακός: Ο Βάσκος που αγαπάει τους Ερυθρόλευκους και την Ελλάδα
Αποστολή στη Μαδρίτη: Αχιλλέας Μαυροδόντης
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανέβασε μια ξεχωριστή ιστορία για έναν από τους φιλάθλους που περίμεναν καρτερικά να συναντήσουν την ομάδα μετά το τέλος του αγώνα με την Μπασκόνια.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για την ιστορία του Jose Palacios Diez, ο οποίος είναι λάτρης της Ελλάδας και ακόμα μεγαλύτερος λάτρης του Ολυμπιακού.
Αναλυτικά τα όσα άναφέρει η ΚΑΕ Ολυμπιακός:
Ο Jose Palacios Diez είναι λάτρης της Ελλάδας και ακόμα μεγαλύτερος λάτρης του Ολυμπιακού!
Ζει μόνιμα στο Durango, μια πόλη 47 χιλιόμετρα έξω από τη Βιτόρια και κάθε φορά που η ομάδα μας αγωνίζεται κόντρα στην Μπασκόνια δίνει πάντα δυναμικά το «παρών» στις εξέδρες, φορώντας ερυθρόλευκη φανέλα! Το ίδιο έκανε και στην χθεσινή (30/10) αναμέτρηση, έχοντας στο πλευρό του τον γιο του, επίσης πιστό φίλαθλο του Ολυμπιακού!
Αγαπημένος του παίκτης είναι ο αρχηγός, Κώστας Παπανικολάου, ενώ μεγάλη του αδυναμία αποτελεί ο προπονητής μας, Γιώργος Μπαρτζώκας, στον οποίο παρέδωσε ένα ιδιαίτερο δώρο που έφτιαξε για την ομάδα μας.
Πρόκειται για μια χειροτεχνία, στην οποία απεικονίζει όλες του τις αγάπες: τη χώρα του, την Ελλάδα και τα όμορφα νησιά της, τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, τον Παρθενώνα και φυσικά τον Ολυμπιακό. Σε περίοπτη θέση έχει τοποθετήσει και μια φωτογραφία του με τον πρόεδρο της ομάδας μας, Γιώργο Αγγελόπουλο!
Jose Palacios Diez, σε ευχαριστούμε για τη στήριξή σου! Εις το επανιδείν!
