Με κεκτημένη ταχύτητα μετά την κατάκτηση του Supercopa, η Βαλένθια έφυγε με το διπλό από το Astroballe, επικρατώντας της Βιλερμπάν με 77-80 στην πρεμιέρα της EuroLeague.

Η Βαλένθια ξεκίνησε νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στη EuroLeague, επικρατώντας της Βιλερμπάν με 77-80 στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Η Βιλερμπάν είχε την ευκαιρία της στα τελευταία δευτερόλεπτα, όμως ο Σακίλ Χάρισον έκανε λάθος στα 5,4" πριν το φινάλε και οι Ίβηρες πανηγύρισαν τη νίκη, έχοντας τέσσερις παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων και 20 επιθετικά ριμπάουντ!

Βιλερμπάν-Βαλένθια: Το ματς

Η Βαλένθια ήταν άστοχη στο πρώτο δεκάλεπτο απέναντι στη Βιλερμπάν, έχοντας 6/17 σουτ εντός πεδιάς (3/10 δίποντα, 3/7 τρίποντα) και πέντε ασίστ για τέσσερα λάθη, ωστόσο προηγήθηκε με 18-19 στο 10’. Οι γηπεδούχοι πίεσαν, όμως οι Ίβηρες διατηρούσαν το προβάδισμα, με τον Νέιτ Σέστινα να ευστοχεί σε τρίποντο για το 24-32 στο 16’.

Παρ’ όλα αυτά, η Βιλερμπάν πήγε στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 35-34, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Βοτιέ (9π., 4ριμπ.), εκμεταλλευόμενη τα επιθετικά ριμπάουντ και υποχρεώνοντας τη Βαλένθια σε 11 λάθη στο πρώτο ημίχρονο. Στη συνέχεια, οι δύο ομάδες εναλλάσσονταν στο σκορ, με τον Ντάριους Τόμπσον να διαμορφώνει το 57-60, πριν η Βιλερμπάν απαντήσει με σερί 4-0 για το 61-60, με το οποίο ολοκληρώθηκε η τρίτη περίοδος στο Astroballe.

Πάντως, η Βαλένθια πέτυχε πέντε συνεχόμενους πόντους με τους Τόμπσον και Πουέρτο, για το 73-77 στα 2:59 πριν το φινάλε. Οι Γάλλοι πίεσαν ωστόσο ο Νέιτ Ρίβερς κέρδισε φάουλ στα 5.4", κάνοντας το 77-80 από τη γραμμή των βολών. Στην τελευταία επίθεση της Βιλερμπάν, ο Σακίλ Χάρισον έκανε λάθος μετά την επαναφορά και η Βαλένθια έφυγε με το διπλό στην πρεμιέρα της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 18-19, 35-34, 61-60, 77-80.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Κυριάρχησε στα ριμπάουντ (50-35) και είχε καλύτερες επιλογές στο φινάλε, όταν η Βιλερμπάν πίεσε για την ανατροπή.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Ομάρι Μουρ, ο οποίος γέμισε τη στατιστική του με 12 πόντους, 3/6 τρίποντα, 3/4 βολές, 10 ασίστ, οκτώ ριμπάουντ και ένα κλέψιμο σε 27:10

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Ντάριους Τόμπσον με 15 πόντους και Ματ Κοστέλο με 13 πόντους και 10 ριμπάουντ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Σακίλ Χάρισον, μένοντας στους 6 πόντους με 3/7 δίποντα.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Ο Νάντο Ντε Κολό ήταν πρώτος σκόρερ της Βιλερμπάν με 17 πόντους, τρία ριμπάουντ και τέσσερις ασίστ.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Ότι το ματς είχε ενδιαφέρον ως το φινάλε.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Τα πολλά λάθη της Βιλερμπάν.

LDLC ASVEL Villeurbanne 2FG 3FG FT REB AST STL TO BLK F PF +/- PIR # Player MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB 1 Z. Seljaas 26:28 9 0/2 0% 3/8 37.5% 0/0 0% 0 9 9 2 0 0 0 0 2 13 2 A. Atamna 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 S. Harrison * 23:18 6 3/7 42.9% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 2 1 3 0 2 -6 3 8 M. Ajinca * 17:12 2 1/5 20% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 2 0 1 1 1 10 B. Massa 12:05 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 4 4 0 0 2 0 4 2 1 11 E. Jackson 14:38 2 0/1 0% 0/1 0% 2/2 100% 0 1 1 2 0 0 0 2 3 4 12 N. De Colo * 23:50 17 3/3 100% 3/8 37.5% 2/2 100% 0 3 3 4 2 3 0 1 5 22 23 D. Lighty 20:50 7 2/4 50% 1/2 50% 2/2 100% 2 1 3 1 0 0 0 2 0 6 24 M. Ndiaye * 19:51 6 2/3 66.7% 0/0 0% 2/2 100% 4 1 5 1 1 0 2 4 1 10 30 G. Watson 19:22 14 4/8 50% 1/4 25% 3/4 75% 0 2 2 1 0 0 1 1 3 14 32 B. Vautier * 19:08 12 4/5 80% 4/5 80% 0/0 0% 2 2 4 0 1 1 0 2 -2 0 94 A. Traore 03:18 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Team/Coaches 9 26 35 13 5 12 1 3 TOTAL 200 77 20/39 51.3% 8/26 30.8% 13/16 81.3% 9 26 35 13 5 12 1 22 21 75