Σκαριόλο για Ολυμπιακό: «Έχουμε εναντίον μας μια από τις πιο δυνατές ομάδες στην EuroLeague»

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο μίλησε για τα στοιχεία του Ολυμπιακού που πρέπει να περιορίσει η Ρεάλ Μαδρίτης στην δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague στην Ισπανία.

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στη Μαδρίτη για να αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης έχοντας σκοπό να κάνει το 2/2 επί ισπανικού εδάφους και να ξεκινήσει με το... δεξί την πρώτη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν.

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο και η ομάδα του ψάχνουν την απάντηση μετά την ήττα στην πρεμιέρα από την Βίρτους Μπολόνια με τον έμπειρο τεχνικό να μιλάει για τα σημεία στα οποία υπερτερούν οι «ερυθρόλευκοι».

Αναλυτικά

«Βρισκόμαστε ακόμα πολύ νωρίς στη σεζόν και οι κανονικές παράμετροι είναι διαφορετικές, αλλά η ποιότητα, η αξία και, κυρίως, το γεγονός ότι έχουν (σ.σ. ο Ολυμπιακός) πολλούς παίκτες που παίζουν μαζί για χρόνια και με τον ίδιο προπονητή μετράει πολύ. Πρέπει επίσης να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση, αλλά είναι μια σπουδαία ομάδα που παίζει από μνήμης, με σπουδαίους παίκτες όπως ο Βεζένκοβ. Είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα».

Όσο για το τι πρέπει να κάνει η Ρεάλ ο Σκαριόλο είπε: «Θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε μια βελτιωμένη εκδοχή μας, ακόμα κι αν είναι εναντίον μιας από τις πιο δυνατές ομάδες στην Euroleague. Μερικοί παίκτες είναι κουρασμένοι, άλλοι είναι τραυματίες, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό στην αρχή της σεζόν. Κάποιοι δεν έκαναν σχεδόν καθόλου προετοιμασία και άλλοι έχουν τραυματιστεί. Θα βρούμε τη συνέπεια που αναζητούμε σε λίγες εβδομάδες».