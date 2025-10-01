Μπαρτζώκας στα αποδυτήρια: «Ήταν μεγάλη νίκη, πρέπει όλοι να είστε έτοιμοι, καθένας ξεχωριστά»

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε την παρακάμερα από το ματς με την Μπασκόνια με την ομιλία του Γιώργου Μπαρτζώκα στα αποδυτήρια.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μπασκόνια μέσα στη Βιτόρια με 102-96 και ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στην Euroleague.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ έδωσε στην δημοσιότητα την παρακάμερα των όσων συνέβησαν στην «Fernando Buesa Arena» όπως επίσης και την ομιλία του προπονητή της ομάδας στα αποδυτήρια.

«Ήταν μία μεγάλη νίκη. Είναι η αρχή της σεζόν. Θα έχουμε πολλά σκαμπανεβάσματα στην εκτέλεσή μας και στην αμυντική επικοινωνία μας. Είναι σημαντικό ότι πήραμε τη νίκη, οπότε συγχαρητήρια» είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στους παίκτες του Ολυμπιακού και συνέχισε:

«Ας επικεντρωθούμε τώρα στο επόμενο παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Κάθε ένας από εσάς. Να είστε πιο δυναμικοί, πιο σταθεροί. Παιδιά, το δεύτερο δεκάλεπτο ήταν μία καταστροφή. Ας κρατήσουμε τον ρυθμό για 40 λεπτά».