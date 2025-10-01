Μετά το τέλος του αγώνα με την Μπάγερν, ο Ματίας Λεσόρ γιόρτασε τα 30α του γενέθλια μαζί με φίλους και συμπαίκτες, με τον Κέντρικ Ναν να δίνει ρεσιτάλ... τραγουδιού.

Λαμπερό πάρτι γενεθλίων είχε ετοιμάσει ο Ματίας Λεσόρ μετά την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στην Euroleague κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου.

Ο Γάλλος σέντερ έκλεισε 30 χρόνια ζωής και φρόντισε να τα γιορτάσει μαζί με τους συμπαίκτες του στα νότια προάστια.

Οι παίκτες των «πρασίνων» ξεφάντωσαν ενώ οι Τι Τζέι Σορτς και Κέντρικ Ναν έδωσαν... ρεσιτάλ τραγουδιού.

Δείτε τα βίντεο από τα stories που «ανέβασε» η σύζυγος του Τζέριαν Γκραντ.