Από τον περασμένο Ιούνιο ο Τάιλερ Ντόρσεϊ άλλαξε το τσιπάκι και έχει μπει για τα καλά στην εξίσωση του Ολυμπιακού, μπαίνοντας στη σεζόν με το πόδι στο «γκάζι».

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ συνεχίζει από εκεί που το άφησε στους περσινούς τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος. Βάζοντας ενδιάμεσα και το σπουδαίο EuroBasket που έκανε με την Εθνική, ο Ντόρσεϊ αποτελεί πλέον όχι απλώς αναπόσπαστο κομμάτι του Ολυμπιακού, αλλά έναν παίκτη που βγαίνει μπροστά και «καθαρίζει» σε πολλά παιχνίδια.

Οι τελικοί με τον Παναθηναϊκό, το Super Cup που δεν έχει αντιπάλους αντίστοιχης δυναμικότητας αλλά είναι τίτλος και την πρεμιέρα της EuroLeague με την Μπασκόνια.

«Νιώθω σαν ήμουν σε άδεια για δύο χρόνια» ανέφερε ο ίδιος, λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης. Οπότε δεν υπάρχει η παραμικρή δόση υπερβολής να χαρακτηριστεί ακόμα και... εσωτερική μεταγραφή, μιας και πέρσι δεν υπολογιζόταν στο ευρωπαϊκό rotation.

Χωρίς το παραπάνω να έχει την παραμικρή δόση μομφής προς τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Ίσα ίσα, ο κόουτς του Ολυμπιακού έδωσε αρκετές φορές την ευκαιρία στον Ντόρσεϊ, ειδικά σε εύκολα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά εκείνος δεν τα κατάφερε, με κακή εικόνα στην άμυνα.

Από τη στιγμή που ο Ντόρσεϊ είναι εδώ και παίζει με τον τρόπο που παίζει, τότε δε γίνεται να μην υπολογίζεται ως βασικό μέλος μιας ομάδας που κάθε χρόνο διεκδικεί την κορυφή.

Τι έκανε ο Ντόρσεϊ απέναντι στην Μπασκόνια

Το φινάλε της αναμέτρησης βρήκε τον Ντόρσεϊ με απολογισμό 21 πόντων, έχοντας 3/6 δίποντα, 2/8 τρίποντα και 9/10 βολές. Ξεκίνησε μάλιστα με 2/2 από την περίμετρο και αστόχησε στα υπόλοιπα σουτ που επιχείρησε, πλην ενός φάουλ που δέχτηκε και οδηγήθηκε σε τρεις βολές.

Παρόλα αυτά, το να σουτάρει την μπάλα είναι κομβικό. Ακόμα και αν είναι άστοχος. Καμία άμυνα δεν υπάρχει περίπτωση να μη δώσει προσοχή στον Ντόρσεϊ, όπως και αν σουτάρει. Κάτι που αυτομάτως απλώνει το γήπεδο. Δείτε μια χαρακτηριστική φάση από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Ντόρσεϊ και Βεζένκοβ έχουν πάει σε παιχνίδι δύο εναντίον δύο, με τον πρώτο να πιάνει δουλειά στο ποστ κόντρα στον Ντιαλό (η Μπασκόνια έχει αλλάξει στο σκριν).

Ο Βεζένκοβ υποδέχεται την πάσα του Ντόρσεϊ στο ποστ

Ο Ντόρσεϊ του πασάρει την μπάλα και μένει στις 45 μοίρες, με τον αμυντικό του (τον Σεντεγκέρσκις) να μην μπορεί να πάει σε βοήθεια, μιας και ένας σουτέρ του επιπέδου του, βρίσκεται σε απόσταση μίας πάσας από τον Βεζένκοβ. Δεν είναι μια βοήθεια που επιλέγουν ομάδες, ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Όμως αν ήταν ένας παίκτης που δε φοβόταν η άμυνα στο συγκεκριμένο σημείο, ο Σεντεγκέρσκις θα μπορούσε να επιχειρήσει ένα jump to the ball. Ο Βεζένκοβ το διαβάζει, σηκώνεται και βάζει ένα εύκολο jumper για την ποιότητά του.

Ο Σεντεγκέρσκις επιτηρεί τον Ντόρσεϊ και ο Βεζένκοβ παίρνει το σουτ

Πολλώ δε μάλλον, με τον τρόπο που τον χρησιμοποιεί ο Γιώργος Μπαρτζώκας, δίπλα στον Εβάν Φουρνιέ και τον Σάσα Βεζένκοβ στην αρχική πεντάδα. Πέραν του σκοραρίσματος των 21 πόντων, δημιούργησε και ακόμα 6 πόντους με τις ασίστ του, βγάζοντας έναν συνολικό απολογισμό 27 στην αλυσίδα παραγωγικότητας, απ΄τους 102 του Ολυμπιακού.

Το shot chart του Ντόρσεϊ απέναντι στην Μπασκόνια

Το ακόμα πιο ενθαρρυντικό με την απόδοσή του έχει να κάνει με τη διάθεσή του στην άμυνα. Ο ομογενής γκαρντ έβαλε το κορμί του, τα χέρια του, μπήκε σκληρά σε φάσεις στο mano a mano, βοηθάει στο ριμπάουντ. Το τελευταίο είναι σημαντικό, όσο μπορεί να το κάνει βέβαια, διότι η άμυνα αλλαγών του Ολυμπιακού έχει ένα συγκεκριμένο ρίσκο.

Με τη βοήθεια του Hudlinstat μπορούμε να δούμε τις εκτελέσεις των παικτών της Μπασκόνια, έχοντας τον Ντόρσεϊ ως primary defender. Οι Βάσκοι σούταραν με 2/10 εντός παιδιάς, έχοντας τον Ντόρσεϊ απέναντί τους. Αριθμό που σίγουρα δεν έχει κανείς ως το πρώτο πράγμα που του έρχεται στο μυαλό, αναφερόμενος σε εκείνον!

Η προσφορά του Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό

Τελευταία φορά που ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, φορώντας τα χρώματα του Ολυμπιακού, πέτυχε 20 ή περισσότερους πόντους σε παιχνίδι της EuroLeague. Τον Μάρτιο του '22 απέναντι στη Βιλερμπάν. Στην πρώτη από όλες αυτές τις ομάδες που έχτισε ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οδηγεί τον Ολυμπιακό στο Final Four.

Ο Ντόρσεϊ αποτελούσε ένα κομβικό και αναπόσπαστο κομμάτι εκείνης της ομάδας, για αρκετούς λόγους. Ο πρώτος ήταν το μέγεθός του. Ένας δεύτερος η ικανότητά του, όχι μόνο στο σουτ, αλλά στη δημιουργία προσωπικών φάσεων.

Και πάλι, δε μιλάμε μονάχα για σουτ από την περίμετρο. Ο 29χρονος έχει τη δυνατότητα να πάει κάθετα προς το καλάθι, να εκτελέσει από μεγάλο range, έχοντας και το σουτάκι μέσης απόστασης. Κάτι που ο Ολυμπιακός είδε και στην πράξη απέναντι στην Μπασκόνια.

Προφανώς δε μάθαμε τον Ντόρσεϊ φέτος. Αλλά αφού αναφέραμε εκείνη τη σεζόν των Πειραιωτών, ας θυμηθούμε λίγο τι έδινε ο ίδιος. Το φανταστικό 1.42 των πόντων ανά κατοχή σε catch n' shoot καταστάσεις, αριθμούς που προσεγγίζουν σουτέρ τύπου Πίτερς, το περιμένεις.

Την ίδια στιγμή, όμως, είχε μία μεγάλη ποικιλία εκτελέσεων, έχοντας 2.4 πόντους (ανά 3.3 κατοχές) στο ματς μετά το pick n' roll (μιλάμε για τις δικές του εκτελέσεις), 1.3 από drive (ανά 1.7 κατοχές) και αρκετό transition.

Κομμάτι στο οποίο, με την αθλητικότητα που έχει προσθέσει ο Ολυμπιακός, ελπίζει να δει σε μεγαλύτερο βαθμό φέτος. Μένει πλέον να φανεί πώς θα μοιράσει ξανά την τράπουλα ο Μπαρτζώκας, όταν οι «ερυθρόλευκοι» εμφανιστούν πλήρεις.

Η παρουσία του Φρανκ Νιλικίνα θα δώσει πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια στο "1" όσον αφορά τη δεύτερη πεντάδα και πολύ περισσότερη πίεση στην μπάλα στην άμυνα. Ο Ολυμπιακός περιμένει και τον Κίναν Έβανς, στον οποίο έχει ποντάρει πολλά. Ωστόσο με τις εμφανίσεις του, ο Ντόρσεϊ δικαιούται τη θέση στην αρχική πεντάδα και αποτελεί, δεδομένα, μαζί με τον Τόμας Γουόκαπ τα μεγαλύτερα κέρδη σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν!

Με την ειδική διαχείριση που χρειάζεται, βέβαια, αφού ήδη είναι φορτωμένος με το EuroBasket και παίζει... 30άρια με τη φανέλα των Πειραιωτών, που έχουν ένα 15νθήμερο «φωτιά» στις αρχές Οκτωβρίου.