Ο Κέντρικ Ναν έκανε και με το παραπάνω αισθητή την παρουσία στην πρεμιέρα της Euroleague και το Gazzetta με τη βοήθεια του Hudl/Instat αναλύει τα πεπραγμένα του Αμερικανού γκαρντ και το πόσο επιδραστικός ήταν στη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μπάγερν.

Είναι γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός προχώρησε φέτος σε σημαντικές κινήσεις ενίσχυσης, προσθέτοντας ακόμα περισσότερη ποιότητα και ακόμα περισσότερο ταλέντο σ' ένα ήδη «γεμάτο» ρόστερ. Παρόλα αυτά, κάποιες αξίες παραμένουν ίδιες και είναι σταθερές. Όπως φυσικά ο Κέντρικ Ναν!

Αν μη τι άλλο ο Αμερικανός γκαρντ των «πρασίνων» ξεκίνησε δυναμική τη χρονιά, υπενθυμίζοντας σε ολόκληρη την Euroleague ποιος είναι ο MVP της διοργάνωσης. Ουσιαστικά ήταν εκείνος που έδωσε το έναυσμα για την πρώτη νίκη του Παναθηναϊκού στην διοργάνωση βάζοντας φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του στην αναμέτρηση με την Μπάγερν στο «TELEKOM CENTER Athens».

Στα 33:52' που βρέθηκε στο παρκέ, ο Κέντρικ Ναν είχε 21 πόντους με 9/11 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 3/3 βολές, 10 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 2 λάθη, συγκεντρώνοντας 29 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι πραγματοποίησε μια από τις ώριμες εμφανίσεις του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, προσθέτοντας σε υψηλό επίπεδο την δημιουργία στο παιχνίδι του με υπομονή έως την τελική του επιλογή και βάζοντας όλους τους συμπαίκτες του μέσα στο παιχνίδι.

Λίγο πολύ ο Αμερικανός ήταν «υπεύθυνος» για τους σχεδόν μισούς πόντους του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπάγερν. Συγκεκριμένα από τα χέρια του πέρασαν οι 40 από τους 87 πόντους των «πρασίνων» έχοντας αναλάβει διπλή αποστολή, τόσο στο σκοράρισμα όσο και στην δημιουργία.

Ο σκόρερ Ναν

Αν μη τι άλλο το μεγάλο όπλο του Κέντρικ Ναν είναι η «εκτέλεση». Άλλωστε διόλου τυχαίο το γεγονός ότι αναδείχθηκε πέρυσι πρώτος σκόρερ στην Euroleague.

Και φέτος ξεκίνησε από εκεί που είχε... σταματήσει! Οι 21 πόντοι ήταν απλά «μια μέρα στη δουλειά» για τον 30χρονο γκαρντ, για τον οποίο ο προπονητής των Βαυαρών, Γκόρντον Χέρμπερτ χρειάστηκε να επιστρατεύσει επτά διαφορετικούς παίκτες, είτε στην προσωπική άμυνα, είτε στις αλλαγές.

Ο... άτυχος της υπόθεσης ήταν ο Ρατάν-Μέις καθώς είχε 5/5 εντός παιδιάς στο προσωπικό μαρκάρισμα. Αντίστοιχα είχε 1/1 απέναντι στον Γκιφάι, 1/1 απέναντι στον Ομπστ, 2/4 με αντίπαλο τον Γκέιμπριελ και από 0/1 στην άμυνα των Γιόβιτς και Μπάλντγουιν.

Με το αγαπημένο του Pick n Roll είχε 8 πόντους σε 4 κατοχές, ενώ σκόραρε επίσης με Catch and Drive (2π./3κατ.), στο transition (2π./2κατ.), όπως επίσης με hand off (2π./1κατ.), Screen Off (2π./1κατ.) και παιχνίδια απομόνωσης (2π./1κατ.)

Το Shot Chart του Ναν κόντρα στην Μπάγερν

Ο δημιουργός Ναν

Αυτήν την φορά ωστόσο είδαμε τον Κέντρικ Ναν να παίρνει και τον ρόλο του δημιουργού, διευκολύνοντας σε μεγάλο βαθμό το έργο των συμπαικτών του. Είναι χαρακτηριστικό ότι μοίρασε 10 ασίστ, ισοφαρίζοντας και το προσωπικό ρεκόρ στις τελικές πάσες από τις 10 ασίστ που είχε δώσει επίσης στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα τον περασμένο Απρίλιο.

Μάλιστα η ειδοποιός διαφορά έχει να κάνει με τις πάσες που επέλεγε να δώσει. Με περίσσια υπομονή, ακόμα και όταν ο χρόνος μετρούσε αντίστροφα για το «24άρι» χρονόμετρο, ο Αμερικανός είχε την σωστή επιλογή στο μυαλό του. Δεν εκβίασε σουτ, παρά μόνο έβλεπε την σωστή πάσα.

Οι έξι από τις 10 ασίστ οδήγησαν σε άμεσο καλάθι για τον Παναθηναϊκό και οι πέντε εκ των οποίων ήταν μέσα στο «ζωγραφιστό» έχοντας ως αποδέκτες τους Χολμς, Γιούρτσεβεν, Χουάντσο, Σαμοντούροβ. Οι υπόλοιπες ισοδυναμούσαν με εύστοχες βολές οι οποίες και «έγραψαν» τις ασίστ στην στατιστική του, δίνοντας παράλληλα και 3 βολες στον Ρογκαβόπουλο, στην μοναδική πάσα του Ναν για μακρινό σουτ.