Κι όμως, συνέβη! Ο Γουένιεν Γκέιμπριελ μάλλον... μπερδεύτηκε και πήγε για «ζντο» με τους παίκτες του Παναθηναϊκού! Bonus η επική του αντίδραση όταν κατάλαβε τι πήγε να κάνει!

Λένε ότι η συνήθεια αποτελεί την δεύτερη φύση του ανθρώπου και αν μη τι άλλο αποτυπώθηκε με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο στον Γουένιεν Γκέιμπριελ αμέσως μετά το τέλος του αγώνα Παναθηναϊκού - Μπάγερν Μονάχου στο «TELEKOM CENTER Athens».

Την ώρα που οι παίκτες του Παναθηναϊκού έκαναν το καθιερωμένο «ζντο» ένας... φίλος από τα (όχι και πολύ) παλιά κατευθύνθηκε προς το μέρος του με το χέρι ψηλά για να κάνει και εκείνος ζντο. Μόνο που ο συγκεκριμένος παίκτης φορούσε φανέλα της Μπάγερν Μονάχου και ήταν ο Γουέινιεν Γκέιμπριελ!

Ο Νοτιοσουδανός σέντερ αποτελούσε μέχρι και τον περασμένο Ιούνιο παίκτη του Παναθηναϊκού και σ' ένα γνώριμο περιβάλλον μάλλον θα... ξέχασε ότι παίζει σε άλλη ομάδα! Μάλιστα ήταν τρομερή η αντίδρασή του όταν κατάλαβε τι πήγε να κάνει έχοντας... αψηφήσει τους συμπαίκτες του στην Μπάγερν!

Τώρα οι πληροφορίες που κάνουν λόγο ότι παραλίγο να πάει και στο «πράσινο» τελετουργικό μετά από κάθε εντός έδρας νίκη, ελέγχονται ως... αναληθείς!

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο