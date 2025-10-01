Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, μετά την σπουδαία του εμφάνιση στη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπασκόνια (96-102), μίλησε στο Gazzetta για την σημασία της νίκης, την δική του εμφάνιση, τον ρόλο του, αλλά και την χαρά που θέλει να δώσει στους φιλάθλους της ομάδας του Πειραιά,

Αποστολή στη Βιτόρια: Αχιλλέας Μαυροδόντης

Ο Ολυμπιακός πέρασε από την Βιτόρια, παίρνοντας ένα τεράστιο διπλό κόντρα στην Μπασκόνια (96-102), όμως χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, τίποτα από αυτά δεν θα ήταν εφικτό.

Ο Σέρβος παρέθεσε σεμινάριο σχετικά με το πώς πρέπει να παίζεται η θέση «5», σκοράροντας 12 πόντους και μαζεύοντας 14 ριμπάουντ (έκανε και δύο αλλοιώσεις σουτ που η στατιστική δεν μέτρησε), με την Μπασκόνια να μην βρίσκει τρόπο να σταματήσει τον ψηλό του Ολυμπιακού.

Κάθε μάχη στον αέρα ήταν δική του, κάθε χαμένο σουτ της Μπασκόνια έπεφτε στα χέρια του και κάπως έτσι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ πραγματοποίησε μια σπουδαία εμφάνιση στην πρεμιέρα της EuroLeague 2024 – 2025 και έδειξε από το ξεκίνημα της σεζόν γιατί θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ψηλούς στην Ευρώπη. Παρόλα αυτά, ο ίδιος, όντας πάντα ένα από τα πιο ταπεινά παιδιά του Ευρωπαϊκού μπάσκετ, ήθελε να μιλήσει περισσότερο για την ομάδα.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ τόνισε τη σημασία της ομαδικότητας, στάθηκε στην εμπιστοσύνη που υπάρχει μεταξύ των παικτών, μίλησε για τον επερχόμενο «γίγαντα» αντίπαλο Έντι Ταβάρες και υποσχέθηκε πως ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει να μάχεται σε κάθε παιχνίδι.

Αυτά και άλλα πολλά στην συνέντευξη του Νίκολα Μιλουτίνοφ στο Gazzetta:

Έμοιαζε πως κανείς δεν μπορούσε να σε κερδίσει στις “μάχες” στον αέρα, το ένιωθες κι εσύ έτσι;

«Ναι, ένιωθα καλά σήμερα, απλώς προσπαθούσα να βρω κι άλλες επιλογές για να βοηθήσω την ομάδα, γιατί όταν δυσκολευόμασταν, έψαχνα οποιονδήποτε τρόπο για να μας ξαναβάλω στο παιχνίδι στο τελευταίο δεκάλεπτο. Είμαι χαρούμενος που μπόρεσα να επηρεάσω λίγο το παιχνίδι και να βοηθήσω την ομάδα να νικήσει και να ξεκινήσει τη χρονιά με νίκη».

Στο ρεπορmatch report του Gazzetta.gr γράψαμε ότι ο Ολυμπιακός είχε μια φανταστική τετράδα, σαν την ταινία. Εσύ, ο Έβαν, ο Σάσα… Πόσο σημαντικό είναι να έχεις τέτοιους συμπαίκτες;

«Είναι σημαντικό, αλλά νομίζω πως έχουμε 12 πραγματικά καλούς παίκτες, όχι μόνο τέσσερις. Απόψε φάνηκαν αυτοί, μεθαύριο μπορεί να είναι κάποιοι άλλοι. Το πιο σημαντικό είναι να κερδίζουμε, βήμα-βήμα, παιχνίδι με παιχνίδι, για να δούμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε».

Είναι αλήθεια ότι κερδίσατε παίζοντας στο ρυθμό της Μπασκόνια; Το σκορ πήγε πολύ ψηλά.

«Ναι, είχαμε εξαιρετική αρχή, μπήκαμε πολύ συγκεντρωμένοι και δυνατοί. Αλλά ξέρεις, όταν παίζεις με τη Μπασκόνια εδώ, έχουν τρομερή ποιότητα και απίστευτο ρυθμό. Σε μια στιγμή δεν μπορούσα να αναπνεύσω, γιατί μόλις σκοράραμε, αυτοί έκαναν αμέσως επαναφορά και έτρεχαν στην πλάτη μας. Ακόμη κι αν είναι στο -15, αυτό δεν είναι πρόβλημα γι’ αυτούς. Επέστρεψαν, είχαν κι εκείνοι τη στιγμή τους για να πάρουν το ματς, αλλά ευτυχώς εμείς ήμασταν πιο έμπειροι και ίσως πιο τυχεροί και κερδίσαμε στο τέλος».

Ξέρω ότι εμπιστεύεσαι όλους τους συμπαίκτες σου, αλλά τι σκέφτηκες όταν είδες τον Τόμας να παίρνει αυτό το πολύ δύσκολο σουτ και να το βάζει;

«Ήταν τρελό! Έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του κι αυτό είναι το πιο σημαντικό για έναν παίκτη. Κι εμείς τον πιστεύουμε σε κάθε στιγμή, γιατί κάνει τόσα μικρά πράγματα που ίσως ο κόσμος να μην τα βλέπει. Μας δίνει μεγάλη ώθηση στο παιχνίδι. Όταν πήρε το σουτ, εγώ απλώς πήγαινα για το ριμπάουντ, αλλά δεν χρειάστηκε… ήταν κατευθείαν μέσα».

Πόσο σημαντικό είναι να κερδίζεις εδώ; Όπως είπες, δεν υπάρχει ποτέ εύκολο παιχνίδι σε αυτό το γήπεδο για τους αντιπάλους.

«Ναι, ειδικά επειδή ήταν το πρώτο παιχνίδι της σεζόν. Στην αρχή όλα μπορούν να συμβούν, καμία ομάδα δεν είναι 100%. Όλοι έχουν θέματα. Το κρίσιμο για μας ήταν να ξεκινήσουμε με νίκη. Ξέρουμε πώς είναι τα ελληνικά ΜΜΕ, σε κρίνουν από αγώνα σε αγώνα, αλλά δεν δίνω μεγάλη σημασία. Για μας ήταν σημαντικό να ξεκινήσουμε με αυτοπεποίθηση, με καλή ορμή, γιατί ξέρουμε ότι στο επόμενο παιχνίδι μας περιμένει μια “κόλαση”, ένα πολύ σκληρό ματς. Δεν θα τα παρατήσουμε, θα παίξουμε το καλύτερό μας μπάσκετ».

Δεν θες να μιλήσεις για matchups, αλλά όλοι θα σε δουν να παίζεις με τον Ταβάρες, δύο τεράστια “πεντάρια”. Πώς το αντιμετωπίζεις αυτό;

«Είναι σπουδαίος παίκτης, δεν χρειάζεται να πω πολλά. Τον ξέρουν όλοι. Παίξαμε πολλές φορές πέρσι στα playoffs της EuroLeague, πολλές φορές απέναντι. Τον θαυμάζω, θα μπει στην ιστορία της EuroLeague ως ένας από τους καλύτερους ψηλούς που έπαιξαν ποτέ. Θα είναι πολύ δύσκολο σε δύο μέρες».

Μια τελευταία ερώτηση: όταν υπέγραψες το νέο σου συμβόλαιο έκανες τους οπαδούς πολύ χαρούμενους. Με την εμφάνισή σου σήμερα τους έκανες ξανά πολύ χαρούμενους. Πόση ακόμη χαρά μπορείς να τους δώσεις;

«Είμαι πολύ χαρούμενος που τους κάνω ευτυχισμένους. Σήμερα το μόνο που ήθελα ήταν να βοηθήσω την ομάδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ξέρω τον ρόλο μου, έχουμε τόσους ταλαντούχους παίκτες που μπορούν να κρατούν την μπάλα, οπότε πρέπει να προσαρμόζομαι και να κάνω τα μικρά πράγματα που μπορούν να επηρεάσουν το παιχνίδι».

-Όπως τα 14 ριμπάουντ και οι τάπες.

«Ναι, όλα αυτά. Όλα αυτά τα μικρά πράγματα».