Ολυμπιακός, Μπαρτζώκας: Έλληνες και Βάσκοι περίμεναν μια ώρα για μια φωτογραφία μαζί του
Αποστολή στην Βιτόρια: Αχιλλέας Μαυροδόντης
Πάνω από μια ώρα μετά το τέλος της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Μπασκόνια είχε περάσει, όμως το πάρκινγκ από όπου θα αναχωρούσε η ομάδα του Πειραιά από την Buesa Arena δεν είχε αδειάσει.
Ο λόγος; Μα φυσικά ο Γιώργος Μπαρτζώκας!
Ο Έλληνας κόουτς του Ολυμπιακού είναι από τους πλέον αγαπητούς και φίλοι της ομάδας του Πειραιά όπιυ μένουν μόνιμα στην Ισπανία, περίμεναν καρτερικά για να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί του.
Μάλιστα, πέραν από Έλληνες, ήταν και αρκετοί φίλοι της Μπασκόνια που περίμεναν επίσης για μια φωτογραφία, την οποία ο Γιώργος Μπαρτζώκας, παρά το περασμένο της ώρας και την κούραση, δεν τους αρνήθηκε.
Το Gazzetta ήταν εκεί και έχει το βίντεο...
